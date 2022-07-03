My Hero Ultra Rumble выпустят на Xbox для западных игроков

Вадим Карасев





Издательство Bandai Namco сообщило о планах выпустить для западных игроков проект My Hero Ultra Rumble. Игра появится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сроки запуска проекта пока не называются, но известно, что закрытое тестирование на консолях Sony пройдет с 18 по 22 августа.

My Hero Ultra Rumble представляет собой соревновательную игру в жанре Королевской Битвы. В рамках сражений сталкиваются 24 игрока, разделенные в команды по 3 человека. Игрокам предстоит использовать способности героев своих классов, чтобы победить соперников.

Игра My Hero Ultra Rumble будет условно-бесплатной.

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