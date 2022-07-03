На Братском водохранилище ветром унесло от берега лодку с мужчиной и женщиной

2 июля в 20:30 в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области поступила информация о том, что на Братском водохранилище в районе населённого пункта Мельхитуй Нукутского района при катании на небольшой надувной лодке порывом ветра унесло от берега двух человек. Работники Нукутского инспекторского участка ГИМС на патрульном катере отправились на поиск пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В результате мужчину 1996 года рождения и девушку 2000 года рождения в резиновой лодке обнаружили на середине акватории Братского водохранилища в пяти километрах от берега. В удовлетворительном состоянии их доставили на берег.