На Сарайском пляже Ольхона провели первую выемку раздельно собранных отходов

Первая выемка раздельно собранных отходов* прошла на введённой в эксплуатацию в конце весны 2022 года специализированной площадке на Сарайском пляже острова Ольхон. По подсчётам сотрудников Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», больше всего в контейнерах оказалось стекла: 133 килограмма. На втором месте по тяжести оказалось содержимое бака для смешанных отходов — 127 килограммов, пластика набралось 17, металла — десять килограммов, сообщается на странице ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в «ВКонтакте».

Всё собранное было упаковано в промаркированные плотные мешки и вывезено на сортировочную станцию в местности Имел-Кутул. Оттуда вместе с другими привезёнными из Ольхонского района фракциями вторсырье отправится на переработку.

Экопросветительскую работу со взрослыми и школьниками на острове продолжат и специалисты дирекции, а также волонтёры. Они будут общаться с гостями особо охраняемой природной территории на темы рационального использования ресурсов, маркировки видов отходов, ответят на вопросы.

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*Раздельный сбор отходов на Ольхоне стал возможен благодаря поддержке Фонда «Озеро Байкал» в рамках реализации проекта «Национальные парки без мусора». В нём Прибайкальский национальный парк стал третьей природной территорией страны, на которой применяют практики сокращения образования отходов потребления, их раздельного сбора и транспортировки на переработку.



