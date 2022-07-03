Натали Портман, Идрис Эльба, Том Круз посетили концерт Адель в Гайд-Парке
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Натали Портман, Идрис Эльба, Том Круз посетили концерт Адель в Гайд-Парке

Натали Портман, Идрис Эльба, Том Круз посетили концерт Адель в Гайд-Парке

Впервые после скандала вокруг отмены концерта в Лас-Вегасе Адель вышла на сцену. Она дважды выступила на летнем музыкальном фестивале в Лондоне — 1 и 2 июля.

Среди собравшейся в Гайд-парке многотысячной толпы были и звездные ценители творчества певицы. В разные дни фестиваль посетили Натали Портман, Идрис Эльба, Люк Эванс, Кэмерон Диас с мужем Бенджи Мэдденом, Том Круз, Милли Бобби Браун, Джеймс Корден.


Натали Портман
Идрис Эльба


Люк Эванс и Том Круз

Примечательно, что возлюбленный Адель, спортивный агент Рич Пол, наслаждался шоу в VIP-зоне вместе с бывшим супругом певицы Саймоном Конекки и их сыном Анджело.

Саймон хорошо ладит с Ричем, а с Адель они как лучшие друзья,

— рассказал инсайдер изданию The Mirror.


Адель

Появившись перед публикой, Адель расчувствовалась и призналась, что очень счастлива снова выйти на сцену. Напомним, что певица попала под огонь критики после того, как внезапно отменила запланированное шоу в Лас-Вегасе. Поклонники, которые уже приобрели билеты и оплатили проживание в гостиницах, были разгневаны.

Адель оправдалась тем, что один из членов ее команды заболел коронавирусом, однако позже в сети появились слухи, что во время репетиции она устроила скандал из-за техники и что она находилась в эмоционально подавленном состоянии из-за проблем в отношениях с бойфрендом.


На днях певица дала интервью BBC Radio, в котором рассказала, что близко к сердцу приняла реакцию поклонников на ее поступок и что ее напугало то, что она так всех разочаровала.

Несколько месяцев я была не человеком, а пустой оболочкой. Мне нужно было просто подождать и пережить это. Оплакать концерты и справиться с чувством вины, но было очень тяжело.

Однако, по словам Адель, она не сожалеет о переносе концертов, потому что ее задача — подарить фанатам самое лучшее выступление.

Я думала, что смогу собраться и сделать свою работу, но не смогла. Я все еще считаю, что то решение было правильным. Я не собираюсь выступать только потому, что надо, или потому что боюсь подвести людей и потерять кучу денег. Все, о чем я думаю — что шоу вышло бы недостаточно хорошим.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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