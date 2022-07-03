Названы последствия искусственного снижения цен на нефть
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Названы последствия искусственного снижения цен на нефть

Названы последствия искусственного снижения цен на нефтьАналитик Правосудов заявил о росте цен на нефть при попытке их искусственно снизить

Попытки стран «Большой семерки» (G7) искусственно снизить цены на российскую нефть могут дать обратный эффект. Последствия от введения таких ограничений коснутся непосредственно их инициаторов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Страны G7 планируют покупать нефть у России только за половину стоимости. Однако им вряд ли удастся сотрудничать с Москвой, называя удобные для себя цены, считает аналитик.

«Такого в принципе никогда не было, чтобы какие-то покупатели вдруг сказали: "Мы готовы покупать ваш товар только по цене в два раза дешевле". А если продавец откажется продавать по такой цене, что дальше? Это приведет только к росту цен, будет дефицит на рынке. Люди, которые хотели покупать нефть дешево, будут вынуждены покупать нефть дорого», — сказал он.

Москве будет невыгодно продавать нефть по ценам вдвое ниже. Велика вероятность, что Россия откажется от поставок. В этом случае покупателям придется искать новых продавцов. В свою очередь, Россия сможет реализовать свою нефть на других рынках, где будут готовы покупать ее по установленной цене.

«России будет выгодно переориентироваться, потому что неминуемо произойдет рост цен. Нефть легко можно вывезти танкером. Это с газом сложнее, потому что там одни газопроводы в основном», — заключил директор Института национальной энергетики.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что лидеры стран «Большой семерки» обсудили на саммите механизм ограничения цен на российскую нефть, который позволит понизить ее цену вдвое.

«[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — сказал он.

Ранее Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций из-за начала специальной военной операции на Украине ввел частичное эмбарго на поставки нефти из России. Запрет не касается сырья, поставляемого по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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