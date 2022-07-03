Новости Game Pass за 25 июня — 2 июля: новинки, что скоро удалят и прочее
Подводим новости подписки Game Pass за очередную прошедшую неделю — с 25 июня по 2 июля. На этой неделе в Game Pass добавили всего пару игр, но не обошлось без сюрпризов. При этом, уже известно, что удалят из подписки в середине июля. Обо всех новостях по порядку в нашей еженедельной сводке.
Новинки в Game Pass
За эту неделю в подписку Game Pass добавили всего 2 игры. Это проекты:
House Flipper
Far Cry 5
Если вы играете в Far Cry 5 на Xbox Series X, напомним, что для проекта можно включить FPS Boost, чтобы получить 60 FPS (путем снижения разрешения).
Помимо перечисленных выше игр, на этой неделе в Game Pass стала доступна 10-часовая пробная версия новинки — игры F1 22.
Скоро удалят из Game Pass
В середине июля подписка Game Pass лишится следующих 5 игр:
Atomicrops
Carrion
Children of Morta
Cris Tales
Lethal League Blaze
Много новых перков в Game Pass
Сразу несколько новых перков за эту неделю добавили в подписку Game Pass:
Бонус для Naraka: Bladepoint
Бесплатная подписка на Paramount+
Перк для The Elder Scrolls Online
Перк для Fall Guys
Забрать перки можно из приложения Game Pass подписчикам Game Pass Ultimate
Интересные материалы за неделю
Несколько интересных новостей и материалов, которые вышли на этой неделе — от игрового процесса проектов, которые скоро добавят в Game Pass, до слухов:
Slime Rancher 2 выйдет в Game Pass осенью сначала в раннем доступе
Quake 4 вскоре может появиться в Game Pass
Game Pass с сегодняшнего дня доступен прямо на телевизорах Samsung
Game Pass Ultimate в России на 1 год продают по 18 999 рублей
ТОП-10 игр, которые добавили в Game Pass в первой половине 2022 года
Показали геймплей Disney Dreamlight Valley — в Game Pass игра будет в сентябре
PC Game Pass и подписку на 3 месяца за $1 рекламируют музыкальным клипом
Уже известно о 6 играх для Game Pass, которые добавят в июле