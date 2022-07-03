Новости Game Pass за 25 июня — 2 июля: новинки, что скоро удалят и прочее
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Новости Game Pass за 25 июня — 2 июля: новинки, что скоро удалят и прочее

Новости Game Pass за 25 июня — 2 июля: новинки, что скоро удалят и прочее


Подводим новости подписки Game Pass за очередную прошедшую неделю — с 25 июня по 2 июля. На этой неделе в Game Pass добавили всего пару игр, но не обошлось без сюрпризов. При этом, уже известно, что удалят из подписки в середине июля. Обо всех новостях по порядку в нашей еженедельной сводке.

Новинки в Game Pass

За эту неделю в подписку Game Pass добавили всего 2 игры. Это проекты:



House Flipper



Far Cry 5

Если вы играете в Far Cry 5 на Xbox Series X, напомним, что для проекта можно включить FPS Boost, чтобы получить 60 FPS (путем снижения разрешения).

Помимо перечисленных выше игр, на этой неделе в Game Pass стала доступна 10-часовая пробная версия новинки — игры F1 22.

Скоро удалят из Game Pass

В середине июля подписка Game Pass лишится следующих 5 игр:



Atomicrops



Carrion



Children of Morta



Cris Tales



Lethal League Blaze

Много новых перков в Game Pass

Сразу несколько новых перков за эту неделю добавили в подписку Game Pass:



Бонус для Naraka: Bladepoint



Бесплатная подписка на Paramount+



Перк для The Elder Scrolls Online



Перк для Fall Guys

Забрать перки можно из приложения Game Pass подписчикам Game Pass Ultimate

Интересные материалы за неделю

Несколько интересных новостей и материалов, которые вышли на этой неделе — от игрового процесса проектов, которые скоро добавят в Game Pass, до слухов:



Slime Rancher 2 выйдет в Game Pass осенью сначала в раннем доступе



Quake 4 вскоре может появиться в Game Pass



Game Pass с сегодняшнего дня доступен прямо на телевизорах Samsung



Game Pass Ultimate в России на 1 год продают по 18 999 рублей



ТОП-10 игр, которые добавили в Game Pass в первой половине 2022 года



Показали геймплей Disney Dreamlight Valley — в Game Pass игра будет в сентябре



PC Game Pass и подписку на 3 месяца за $1 рекламируют музыкальным клипом



Уже известно о 6 играх для Game Pass, которые добавят в июле
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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