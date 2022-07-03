Нумерологический гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Вадим Карасев

Нумерология — древнейшая наука, которая насчитывает уже несколько тысяч лет. Эксперты в этой области провели анализ предстоящей недели и рассказали, какое число будет у руля в это время, а также как это отразится на нашем настроении и удаче.

Стоит отметить, что на этой неделе будет довольно важный с нумерологической точки зрения день силы — зеркальная дата 07.07. Также будет и опасный день — вторник, в который в неблагоприятном положении окажутся планеты и звезды. Словом, неделя будет насыщенной и яркой. Каждому из нас может улыбнуться удача, но лучше не надеяться лишь на одну лишь счастливую случайность. Важно держаться за штурвал своего корабля жизни обеими руками.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Первое, что стоит сделать — это произвести расчет числа-покровителя этой недели. Для этого необходимо сложить все даты каждого из дней, а затем прибавить к полученному результату порядковый номер месяца, то есть 7. Получаем:

(4+5+6+7+8+9+10)+7=56. 5+6=11. 1+1=2.

Получается, что миром править будет в этот раз Двойка. Это напрямую указывает на то, что пришло время для самостоятельности и проявления силы воли. Это очень сильное число с чисто мужской энергией, поэтому наибольшие успехи будут ждать амбициозных людей, у которых есть определенные цели.

Двойка означает, что следующие семь дней нужно провести в попытках стать успешнее. Бездействие и лень — это то, с чем нужно бороться любыми методами. В противном случае вы не только не сможете преодолеть препятствия, но еще и и создадите себе новые проблемы.

Советы нумерологов на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Остерегайтесь слухов. Люди на этой неделе будут пытаться выставлять себя в лучшем свете, а самый простой способ это сделать — распространить негативные слухи о своих врагах, коллегах, соперниках. Ни в коем случае не принимайте за чистую монету то, что говорят окружающие. Будет немало лжи и лицемерия.

Самый большой и неожиданный камень преткновения этой недели — ваша неуверенность. В такое время нельзя давать себе возможность сомневаться в своих силах и навыках. Многие люди постараются заставить вас усомниться в себе, поэтому лучше доверять лишь неопровержимым фактам.

Выполнять абсолютно все дела дома и на работе лучше в режиме «медленно, но верно». Ни в коем случае нельзя торопиться. Двойка может повысить нашу нервозность и спровоцировать появление желания делать всё как можно быстрее, но в спешке рождаться будут лишь новые проблемы. Будьте осторожнее и осмотрительнее.

Согласно прогнозам, существенно повысится самодовольство людей. В сочетании с импульсивностью мы получим очень взрывоопасный коктейль, который может существенно подпортить нам жизнь и помешать заводить новые знакомства. Не рассказывайте никому про свои победы и постарайтесь перестать считать себя лучше других.

Это будет время расцвета эгоизма. Умеренный эгоизм нумерологи считают в период правления Двойки допустимым. Излишества в этом направлении могут привести к довольно плачевным результатам. Если вы будете думать только о себе, никто из вашего окружения не захочет помочь вам в трудную минуту.

Старайтесь следить за расходами. Двойка — число с ненасытным характером. Не исключено, что в период с 4 по 10 июля вас захочется потратить больше денег, чем обычно. Старайтесь не выходить за пределы разумного, так как эмоциональные покупки, произведенные в этот день. могут стать причиной больших проблем.

Талисманы удачи на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Золотые украшения. Энергетика золота будет самой полезной, так как этот металл не даст вам потерять мотивацию. Это лучший помощник для амбициозных людей и для тех, кто хочет успеть выполнить больше задач, затратив при этом меньше сил.

Янтарь. Данный минерал имеет схожее с золотом воздействие на человека. Он отлично сочетается с энергией данного металла и может использоваться как вместе с ним, так и отдельно от него.

Красный цвет в одежде. Если вы хотите быть первыми, вам необходимо добавить в свой образ немного красных оттенков. Совсем не обязательно использовать ярко-красные вычурные тона. Это может быть темный винный оттенок или малиновые акценты.