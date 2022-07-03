Оценены последствия размещения военных баз НАТО на границе России и Финляндии

Вадим Карасев

Политолог Бышок допустил усиление границ России в ответ на появление базы НАТО в Финляндии

В случае размещения Финляндией военной базы НАТО на приграничной с Россией территории Москва будет принимать ответные меры. Последствия такого решения в разговоре с «Лентой.ру» оценил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Предложение мэров финских городов о размещении баз Североатлантического альянса на территории Южной Карелии не учитывается в вопросе расширения военного блока. Однако сил альянса у российских границ станет больше после вступления в него Финляндии и Швеции, уверен Станислав Бышок. Это также связано с тем, что в новой стратегии НАТО Москва обозначена в качестве непосредственной угрозы.

«Когда российское руководство хотело обезопасить себя на юго-западных рубежах, оно сделало себя более уязвимым на северном направлении. Непонятно, как Россия сможет усилиться в нынешних реалиях. Есть все основания считать, что после вступления Финляндии в НАТО там станет больше военной техники, чем во время нейтральности страны. Речь не о конкретном предложении конкретного города, а о том, что НАТО считает Россию угрозой и укрепляет свои фланги — то, что находится в непосредственной близости от российских границ», — объяснил он.

Россия будет вынуждена отвечать зеркально, считает политолог.

«Тут реакция может быть одна и достаточно простая в военном отношении — переброска техники в малонаселенные регионы большего количества вооружений. Если вы считаете страны своими оппонентами, то вы обязаны реагировать, усиливая себя. Плюс возможно какое-то снижение экономического сотрудничества с Финляндией, но я не думаю, что со стороны России будут сделаны такие шаги», — заключил он.

Глава финского города Лаппеенранта Киммо Ярву захотел разместить базу НАТО на территории Южной Карелии — региона, который граничит с Россией.

По его мнению, вступление Финляндии в НАТО создаст чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Ранее НАТО официально пригласила Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Решение о членстве в военном блоке Стокгольм и Хельсинки, долгие годы сохранявшие нейтральность, приняли после начала специальной военной операции России на Украине.