Официального блога Xbox Россия больше не существует
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Официального блога Xbox Россия больше не существует

Официального блога Xbox Россия больше не существует


В марте 2022 года официальное представительство Xbox в России перестало вести социальные сети и блог Xbox Wire. Но все это время блог оставался все еще доступен, на него можно было перейти с официального ресурса Xbox Wire, выбрав русский язык. Теперь ссылки на русский блог Xbox на сайте Xbox Wire больше нет. А при попытке зайти на русскую версию Xbox Wire по прежнему линку, произойдет переадресация на английскую версию.

При этом, архивы все еще остаются доступными (2022 год, 2021 год и 2020 год). Официальный российский блог Xbox Wire просуществовал чуть меньше 2 лет — он официально был запущен 29 сентября 2022 года. Напомним, ранее на этой неделе стало известно об увольнении сотрудников Xbox Россия.

Отметим, что теперь блоги Xbox Wire официально доступны только на 6 языках: английском, французском, немецком, испанском, португальском и японском.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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