Опенченко уверяет, что Козлов готов через месяц на ней жениться

Вадим Карасев

Ведущим телешоу Дом-2 пока не удалось уговорить Евгения Ромашова сделать предложение руки и сердца Анастасии Бигриной, однако этот хитрый ход «прокатил» с Михаилом Козловым и Алёной Опенченко.В данный момент даже Никита Балыкин, который пытается всех убедить, что состоит в отношениях с Аленой Захаровой сообщил, что ранее не в таком стремительном темпе пытался подать с Еленой Опенченко заявление в ЗАГС, желая узаконить свои отношения.Не понятно только, куда так сильно спешит Михаил Козлов? Неужели он переживает, что у одобрения бабули Алёны Опенченко есть определённый срок годности, словно это какой-то скоропортящийся продукт? А может быть он считает, что если между ними есть любовь, то после свадьбы при обоюдном желании в любой момент можно будет развестись? Так ведь поступают почти все пары, которые были сформированы на Дом-2. Что помешает Козлову с Аленой поступить также?На самом ли деле Козлов имеет серьёзные намерения по отношению к Опенченко или это всё сделано ради хайпа? Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события.