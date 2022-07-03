Освежиться в жару: как приготовить вкусный домашний лимонад из разных фруктов и ягод

Лимонад – отличный освежающий напиток, который утолит жажду в жаркую погоду. Кроме того, в нем содержится большая доза витаминов. Узнайте, как приготовить действительно вкусный лимонад в домашних условиях из любимых ингредиентов с минимальной затратой времени.

Как приготовить вкусный лимонад

Домашний фруктовый лимонад — отличный способ освежиться в летний день. Мы предлагаем несколько рецептов напитков на лето, в основе которых холодная вода, фрукты, ягоды, лимонный сок и другие добавки.

Лимонный лимонад

Что потребуется:

сахар (белый или тростниковый) — 350 г;

вода — 2 л;

свежевыжатый сок лимонов — 350 мл;

листья мяты

кубики льда.





Как приготовить:

Сахар растворить в 250 мл кипящей воды, чтобы получился сахарный сироп, и остудите его.

Выжмите цитрусы на соковыжималке и смешайте с сиропом.

Долейте в емкость остальную охлажденную воду.

Добавьте листья свежей мяты, кубики льда и несколько ломтиков лимона.

Лимонад из апельсинов

Что потребуется:

апельсин — 3 шт среднего размера;

1 большой лимон;

сахарный песок — 100 г;

1,5 л воды.





Как приготовить:

Один лимон и два апельсина тщательно вымыть и разрезать пополам.

Из половинок цитрусовых выжать сок и вылить в емкость.

Из небольшого количества воды и 100 г сахара варить сироп в течение 5-10 минут на слабом огне.

Полученную жидкость остудить и добавить сок цитрусовых.

Охладить лимонад.

При подаче можно добавить кубики льда.

Клубничный лимонад

Что потребуется:

450 г клубники;

350 мл свежего лимонного сока;

1,7 л охлажденной воды;

420 г жидкого меда;

дополнительно — кубики льда, свежая мята.





Как приготовить:

Промойте клубнику под холодной проточной водой и удалите плодоножки.

Также приготовьте лимон и несколько листьев свежей мяты.

Поместите клубнику в одну миску с медом и смешайте их с помощью блендера.

Переместите содержимое в высокий кувшин.

Выдавите в полученную массу сок лимона. Также можно добавить несколько листьев свежей мяты.

Залейте охлажденной водой и перемешайте.

Напиток разлить по стаканам, добавить к нему кубики льда.

Лимонад из ананасов

Что потребуется:

ананас среднего размера 1 шт;

100 мл сока лимона свежевыжатого;

3 ст. л. коричневого сахара;

1.2 л воды;

дополнительно — кубики льда, свежая мята.





Как приготовить:

Ананас очистить от кожуры.

Нарезать фрукт кусочками среднего размера, измельчить блендером.

К нему добавить сок лимона и сахар, смешать до однородной консистенции.

Полученную массу развести охлажденной водой и добавить кубики льда.

Малиновый лимонад

Что потребуется:

малина — 340 г;

120 мл охлажденной воды негазированной;

сахарный песок — 100 г;

мед — 150 г ;

сок свежего лимона — 240 мл;

1 л газированной воды;

дополнительно — кубики льда, свежая мята.





Как приготовить: