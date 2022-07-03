Освежиться в жару: как приготовить вкусный домашний лимонад из разных фруктов и ягод
Сегодня, 03:45
Лимонад – отличный освежающий напиток, который утолит жажду в жаркую погоду. Кроме того, в нем содержится большая доза витаминов. Узнайте, как приготовить действительно вкусный лимонад в домашних условиях из любимых ингредиентов с минимальной затратой времени.
Как приготовить вкусный лимонад
Домашний фруктовый лимонад — отличный способ освежиться в летний день. Мы предлагаем несколько рецептов напитков на лето, в основе которых холодная вода, фрукты, ягоды, лимонный сок и другие добавки.
Лимонный лимонад
Что потребуется:
- сахар (белый или тростниковый) — 350 г;
- вода — 2 л;
- свежевыжатый сок лимонов — 350 мл;
- листья мяты
- кубики льда.
Как приготовить:
- Сахар растворить в 250 мл кипящей воды, чтобы получился сахарный сироп, и остудите его.
- Выжмите цитрусы на соковыжималке и смешайте с сиропом.
- Долейте в емкость остальную охлажденную воду.
- Добавьте листья свежей мяты, кубики льда и несколько ломтиков лимона.
Лимонад из апельсинов
Что потребуется:
- апельсин — 3 шт среднего размера;
- 1 большой лимон;
- сахарный песок — 100 г;
- 1,5 л воды.
Как приготовить:
- Один лимон и два апельсина тщательно вымыть и разрезать пополам.
- Из половинок цитрусовых выжать сок и вылить в емкость.
- Из небольшого количества воды и 100 г сахара варить сироп в течение 5-10 минут на слабом огне.
- Полученную жидкость остудить и добавить сок цитрусовых.
- Охладить лимонад.
- При подаче можно добавить кубики льда.
Клубничный лимонад
Что потребуется:
- 450 г клубники;
- 350 мл свежего лимонного сока;
- 1,7 л охлажденной воды;
- 420 г жидкого меда;
- дополнительно — кубики льда, свежая мята.
Как приготовить:
- Промойте клубнику под холодной проточной водой и удалите плодоножки.
- Также приготовьте лимон и несколько листьев свежей мяты.
- Поместите клубнику в одну миску с медом и смешайте их с помощью блендера.
- Переместите содержимое в высокий кувшин.
- Выдавите в полученную массу сок лимона. Также можно добавить несколько листьев свежей мяты.
- Залейте охлажденной водой и перемешайте.
- Напиток разлить по стаканам, добавить к нему кубики льда.
Лимонад из ананасов
Что потребуется:
- ананас среднего размера 1 шт;
- 100 мл сока лимона свежевыжатого;
- 3 ст. л. коричневого сахара;
- 1.2 л воды;
- дополнительно — кубики льда, свежая мята.
Как приготовить:
- Ананас очистить от кожуры.
- Нарезать фрукт кусочками среднего размера, измельчить блендером.
- К нему добавить сок лимона и сахар, смешать до однородной консистенции.
- Полученную массу развести охлажденной водой и добавить кубики льда.
Малиновый лимонад
Что потребуется:
- малина — 340 г;
- 120 мл охлажденной воды негазированной;
- сахарный песок — 100 г;
- мед — 150 г ;
- сок свежего лимона — 240 мл;
- 1 л газированной воды;
- дополнительно — кубики льда, свежая мята.
Как приготовить:
- Малину измельчить с помощью блендера или сита.
- В 120 мл воды развести сахар и мед.
- В кувшине соединить сладкую воду, малиновое пюре, сок лимона и газированную воду.
- Приготовленный напиток разлить по стаканам.
- По желанию добавить в него кубики льда и листочки мяты.
По материалам: rsute