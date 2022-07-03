Освежиться в жару: как приготовить вкусный домашний лимонад из разных фруктов и ягод
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Освежиться в жару: как приготовить вкусный домашний лимонад из разных фруктов и ягод

Освежиться в жару: как приготовить вкусный домашний лимонад из разных фруктов и ягод

Лимонад – отличный освежающий напиток, который утолит жажду в жаркую погоду. Кроме того, в нем содержится большая доза витаминов. Узнайте, как приготовить действительно вкусный лимонад в домашних условиях из любимых ингредиентов с минимальной затратой времени.

Как приготовить вкусный лимонад

Домашний фруктовый лимонад — отличный способ освежиться в летний день. Мы предлагаем несколько рецептов напитков на лето, в основе которых холодная вода, фрукты, ягоды, лимонный сок и другие добавки.

Лимонный лимонад

Что потребуется:

  • сахар (белый или тростниковый) — 350 г;
  • вода — 2 л;
  • свежевыжатый сок лимонов — 350 мл;
  • листья мяты
  • кубики льда.


Как приготовить:

  • Сахар растворить в 250 мл кипящей воды, чтобы получился сахарный сироп, и остудите его.
  • Выжмите цитрусы на соковыжималке и смешайте с сиропом. 
  • Долейте в емкость остальную охлажденную воду. 
  • Добавьте листья свежей мяты, кубики льда и несколько ломтиков лимона.

Лимонад из апельсинов

Что потребуется:

  • апельсин — 3 шт среднего размера;
  • 1 большой лимон;
  • сахарный песок — 100 г;
  • 1,5 л воды.


Как приготовить:

  • Один лимон и два апельсина тщательно вымыть и разрезать пополам. 
  • Из половинок цитрусовых выжать сок и вылить в емкость.
  • Из небольшого количества воды и 100 г сахара варить сироп в течение 5-10 минут на слабом огне.
  • Полученную жидкость остудить и добавить сок цитрусовых.
  • Охладить лимонад.
  • При подаче можно добавить кубики льда.

Клубничный лимонад

Что потребуется:

  • 450 г клубники;
  • 350 мл свежего лимонного сока;
  • 1,7 л охлажденной воды;
  • 420 г жидкого меда; 
  • дополнительно — кубики льда, свежая мята.


Как приготовить:

  • Промойте клубнику под холодной проточной водой и удалите плодоножки. 
  • Также приготовьте лимон и несколько листьев свежей мяты.
  • Поместите клубнику в одну миску с медом и смешайте их с помощью блендера.
  • Переместите содержимое в высокий кувшин.
  • Выдавите в полученную массу сок лимона. Также можно добавить несколько листьев свежей мяты.
  • Залейте охлажденной водой и перемешайте.
  • Напиток разлить по стаканам, добавить к нему кубики льда.

Лимонад из ананасов

Что потребуется:

  • ананас среднего размера 1 шт;
  • 100 мл сока лимона свежевыжатого;
  • 3 ст. л. коричневого сахара;
  • 1.2 л воды;
  • дополнительно — кубики льда, свежая мята.


Как приготовить:

  • Ананас очистить от кожуры.
  • Нарезать фрукт кусочками среднего размера, измельчить блендером.
  • К нему добавить сок лимона и сахар, смешать до однородной консистенции. 
  • Полученную массу развести охлажденной водой и добавить кубики льда.

Малиновый лимонад

Что потребуется:

  • малина — 340 г;
  • 120 мл охлажденной воды негазированной;
  • сахарный песок — 100 г;
  • мед — 150 г ;
  • сок свежего лимона — 240 мл;
  • 1 л газированной воды;
  • дополнительно — кубики льда, свежая мята.


Как приготовить:

  • Малину измельчить с помощью блендера или сита.
  • В 120 мл воды развести сахар и мед.
  • В кувшине соединить сладкую воду, малиновое пюре, сок лимона и газированную воду.
  • Приготовленный напиток разлить по стаканам.
  • По желанию добавить в него кубики льда и листочки мяты.
# Общество Еда
По материалам: rsute

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