Певица Жасмин хотела бы стать молодой бабушкой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Певица Жасмин хотела бы стать молодой бабушкой

Певица Жасмин хотела бы стать молодой бабушкой
Певица Жасмин рассказала о детях и внуках. Артистка хочет как можно быстрее стать бабушкой и понянчить внуков. Сейчас 25-летний сын артистки Михаил находится в поиске спутницы жизни, и даже иногда знакомит маму со своими пассиями. Однако до женитьбы пока дело не дошло. У 44-летней исполнительницы хита «Перепишу любовь» трое детей. Младшему сыну Мирону пять лет. Однако поп-звезде уже не терпится стать бабушкой. «Я всю жизнь мечтала выйти рано замуж, родить рано детей, стать молодой мамой и стать, соответственно, молодой бабушкой. В этом есть цель женщины. Для меня счастье быть бабушкой и я никогда в жизни не скажу своим внукам — называйте меня по-другому. В чем тогда смысл этой жизни? Это тот путь, который каждая женщина проходит и для меня наоборот будет гордостью, если меня будут называть бабушка, а я же буду молодая», — рассказала Жасмин.
Сейчас старший наследник певицы занимается карьерным ростом, но уже находится в поиске избранницы. По словам артистки, у нее теплые с ним отношения, они часто общаются на тему женитьбы и внуков. «Мой сын Миша говорит: «Какое счастье, что ты у меня молодая, ты будешь молодая бабушка и я буду приводить к тебе своих детей, твоих внуков, и ты их будешь воспитывать. Я все это время улыбалась, а потом сказала: «Что? Мне вас хватит. Все, достаточно». Я хочу быть бабушкой, которая только будет баловать, уделять немножко времени, немножко отдыхать. Все остальное время я хочу посвящать себе, своему творчеству, потому что на этом я свою карьеру не заканчиваю. Я еще молодая женщина, у меня все еще впереди. Я сыну буду на подмоге», — поделилась видением своего будущего певица с «WomanHit».
# Шоу-бизнес Жасмин, певица
По материалам: z-aya

Последние новости

Шикарное поместье в Колорадо за 25 миллионов долларов
Шикарное поместье в Колорадо за 25 миллионов долларов
В какие дни июля 2022 года ожидаются магнитные бури: расписание по дням
В какие дни июля 2022 года ожидаются магнитные бури: расписание по
Кадыров отреагировал на появление ЛГБТ-флага над мечетью в Германии
Кадыров отреагировал на появление ЛГБТ-флага над мечетью в Германии
Из Иркутска стартовала экспедиция по речному маршруту до порта Диксон
Из Иркутска стартовала экспедиция по речному маршруту до порта Диксон
Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
Стало известно о планах Евросоюза выделить Украине 500 миллиардов евро
Стало известно о планах Евросоюза выделить Украине 500 миллиардов евро
Юлия Меньшова рассказала, какой сюрприз ей устроил Игорь Гордин в годовщину свадьбы
Юлия Меньшова рассказала, какой сюрприз ей устроил Игорь Гордин в
Певица Жасмин хотела бы стать молодой бабушкой
Певица Жасмин хотела бы стать молодой бабушкой
Яна Поплавская переживает из-за падчерицы
Яна Поплавская переживает из-за падчерицы
Астролог Лариса Андерсен рассказала об опасных днях
Астролог Лариса Андерсен рассказала об опасных днях
Умер оперный певец Юрий Григорьев
Умер оперный певец Юрий Григорьев
Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как прошло двухлетие сына Аветисян без отца
Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как

Топ на сегодня

Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в Сингапуре
Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в
Депутат Соловьев о желании Макаревича выступать в России: «Начали кончаться деньги. Неудивительно»
Депутат Соловьев о желании Макаревича выступать в России: «Начали
Российский адмирал рассказал о состоянии украинского флота
Российский адмирал рассказал о состоянии украинского флота
На Братском водохранилище ветром унесло от берега лодку с мужчиной и женщиной
На Братском водохранилище ветром унесло от берега лодку с мужчиной и
Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из Украины
Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из Украины

Еще по теме

Наташа Королева мечтает стать бабушкой
Певица Жасмин отпраздновала месяц со дня рождения своего третьего ребенка
Жасмин высказалась о свадьбе сына
Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой»