Певица Жасмин хотела бы стать молодой бабушкой

Певица Жасмин рассказала о детях и внуках. Артистка хочет как можно быстрее стать бабушкой и понянчить внуков. Сейчас 25-летний сын артистки Михаил находится в поиске спутницы жизни, и даже иногда знакомит маму со своими пассиями. Однако до женитьбы пока дело не дошло. У 44-летней исполнительницы хита «Перепишу любовь» трое детей. Младшему сыну Мирону пять лет. Однако поп-звезде уже не терпится стать бабушкой. «Я всю жизнь мечтала выйти рано замуж, родить рано детей, стать молодой мамой и стать, соответственно, молодой бабушкой. В этом есть цель женщины. Для меня счастье быть бабушкой и я никогда в жизни не скажу своим внукам — называйте меня по-другому. В чем тогда смысл этой жизни? Это тот путь, который каждая женщина проходит и для меня наоборот будет гордостью, если меня будут называть бабушка, а я же буду молодая», — рассказала Жасмин.Сейчас старший наследник певицы занимается карьерным ростом, но уже находится в поиске избранницы. По словам артистки, у нее теплые с ним отношения, они часто общаются на тему женитьбы и внуков. «Мой сын Миша говорит: «Какое счастье, что ты у меня молодая, ты будешь молодая бабушка и я буду приводить к тебе своих детей, твоих внуков, и ты их будешь воспитывать. Я все это время улыбалась, а потом сказала: «Что? Мне вас хватит. Все, достаточно». Я хочу быть бабушкой, которая только будет баловать, уделять немножко времени, немножко отдыхать. Все остальное время я хочу посвящать себе, своему творчеству, потому что на этом я свою карьеру не заканчиваю. Я еще молодая женщина, у меня все еще впереди. Я сыну буду на подмоге», — поделилась видением своего будущего певица с «WomanHit».