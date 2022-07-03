По Ксении Собчак прошелся Нурлан Сабуров

Известный комик высмеял журналистку и ведущую Ксению Собчак. Комик не стеснялся в выражениях и унизил прилюдно телеведущую. Нелестными высказываниями в адрес теледивы стендапер открыл свой сольник в «Арена Балашиха». Свою речь он сопроводил нецензурной бранью. После скандального выступления в городах Америки юморист долго не выходил на сцену. Сейчас он возобновил гастрольный тур по России. Публика снова услышала шутки Нурлана на разные острые темы. В этот раз комик прошелся по личности Ксении Собчак, при этом он не сдерживался в высказываниях и употребил матерные слова в адрес журналистки, тем самым оскорбив ее со сцены. «Давайте об очевидном. Собчак — лошадь, — заявил Нурлан, добавив бранную лексику. — Давайте закрепим». Так обескураживающе комик начал сольный StandUp концерт «Принципы», который проходил в Ледовом Дворце «Арена Балашиха».Как известно, в апреле на концерте Сабурова в Лос-Анджелесе произошел конфликт. Мужчина из зрительного зала стал требовать от артиста высказать отношение к ситуации в мире. Тогда Ксения Собчак посчитала, что Нурлан повел себя недостойно. «Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву», — сказала после инцидента 40-летняя теледива, имея в виду Интернет-проект «Что было дальше?», которое вел Сабуров. Поклонники подозревают: эта реплика могла задеть чувства 30-летнего артиста, поэтому тот решил отомстить обидчице во время выступления. После того как Нурлан потерпел фиаско в США, он с сольными концертами посетит ряд российских городов. Ближайший пройдет в Сочи и Йошкар-Оле и Чебоксарах. На официальном сайте Сабурова отмечается, что каждое выступление юмориста отличается от предыдущего, а потому неизвестно услышат ли снова зрители дерзкие шутки о Собчак.