Политик высказался о концертах Андрея Макаревича в России
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Политик высказался о концертах Андрея Макаревича в России

Политик высказался о концертах Андрея Макаревича в России
Певец Андрей Макаревич надеется вернутся на родину. Артист яро высказывал свою точку зрения на события сегодняшнего дня, поэтому многие считали, что он совершенно не думает о возвращении на российскую цену. Но на днях артист сказал, что это обязательно случится, несмотря на различные слухи. Еще в марте Андрей Макаревич покинул Россию, теперь он живет в Израиле вместе с молодой женой Эйнат и маленьким сыном. Находясь за границей, 68-летний артист позволяет себе нелестные выражения в адрес родной страны и соотечественников. Это удивляло многих, мол, звезда не планирует возвращаться домой, раз сжигает таким образом мосты. Однако недавно лидер «Машины времени» заявил о своем желании приехать на родину. Певец вспомнил о концерте, который он сыграл в России и заверил, что вскоре появится на местных площадках вновь. «И еще одна фотография с концерта в честь 50-летия на стадионе «Открытие Арена». Сегодня очень приятно вспоминать те концертные дни. Но мы уверены, что мы еще обязательно сыграем перед вами вживую», — написал в своем Telegram-канале он.
Пользователям Сети показалось, что так артист прощупывает почву перед тем, как возобновить деятельность в стране, которую всячески критиковал. Член комитета Госдумы РФ по культуре Сергей Соловьев предположил, что Андрей Макаревич пытается лишь спасти свое финансовое положение. «В ситуации с высказанным Макаревичем желанием выступить в России я могу сказать только одно — начали кончаться деньги, да и аудитория за границей, конечно, кратно меньше, так что ничего удивительного», — объясняет политик «News.ru». Недавно появлялась информация о том, что дела певца идут не лучшим образом и в бизнесе. Сообщалось, что компания звезды попала под западные санкции. Однако эти домыслы тут же прокомментировал артист. «Очередной перл. Бред от первого до последнего слова. Компания «Самый смак» производила телепрограмму «Смак», поэтому товары и технологии не импортировала, не экспортировала и не могла. И какое такое радиовещание, как основной бизнес? Ну что в головах у этих гавриков?» — возмутился Макаревич.
# Шоу-бизнес Макаревич Андрей
По материалам: z-aya

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