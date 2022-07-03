Последние новости Донбасса: западные эксперты ждут полного окружения ВСУ в Лисичанске

Вадим Карасев

Западные военные эксперты спрогнозировали полное окружение украинской армии в Лисичанске. По словам журналиста Тома Купера, окружение подразделений ВСУ "вполне возможно" в ближайшие дни.

"Похоже, что украинцы действительно оставили в Лисичанске разве что некоторые арьергардные части. Там нет связи, поэтому утверждать сложно. Этот город не застроен настолько густо, как Северодонецк, поэтому чисто теоретически защищать его сложнее. Нет сомнений, что последний подконтрольный украинцам путь из Лисичанска – через Белогоровку на Северск – находится под постоянным обстрелом русских вот уже на протяжении недели", – пишет Купер.

Военный эксперт предположил, что российская сторона не планирует штурмовать Личисанск, поскольку союзные силы РФ, ЛНР и ДНР "его даже не обстреливают". Напротив, журналист заявил, что, по его информации, российская армия собирается просто отрезать украинский гарнизон от снабжения ВСУ.

"К северу от города русский спецназ, по всей видимости, пересек Северский Донец и взял Привольное. Еще дальше – к западу от Лисичанска, очевидно, после нескольких дней жестоких столкновений захвачены Спорное и Верхнекаменка, то есть руины Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Оттуда они [войска РФ] могут штурмовать Золотаревку (уже сообщили, что зашли на ее окраины сегодня утром) и Верхнекаменское – село в двух километрах восточнее Северска", – рассказал Купер о боях на севере, западе и юго-западе города.

Карта окружения украинской группировки ВСУ под Лисичанском

В Лисичанске окружили до 2 тысяч бойцов украинской теробороны

Свыше 2 тысяч солдат территориальной обороны Украины в данный момент находятся в Лисичанске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

"В Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2 150 "одноразовых бойцов". Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наемников", — рассказал представитель донбасской республики.

Киселев добавил, что в ближайшие дни Народная милиция ЛНР совместно с Вооруженными силами России готовится полностью взять Лисичанск под контроль.

"Денацификация и демилитаризация неизбежны для каждого", — подытожил он.



Напомним, что силы ЛНР и войск РФ смогли войти в Лисичанск с пяти направлений, сужая кольцо вокруг остатков украинской группировки. Сейчас в городе продолжаются активные бои. 25 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник признавался, что взятие Лисичанска под контроль и его зачистка от боевиков будет "важным политическим моментом". В случае если союзные войска возьмут Лисичанск и Северодонецк в ближайшее время, это будет означать "полное освобождение территорий ЛНР", после чего войска России, ЛНР и ДНР направятся в сторону Северска, Славянска и Артемовска.



Российская армия зачистила Золотаревку в ЛНР



Вооруженные силы РФ совместно с формированиями Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль населенный пункт Золотаревка, таким образом фактически завершив окружение Лисичанска. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Так, для полного окружения последнего крупного города бывшей Луганской области, оставшегося под контролем Киева, осталось зачистить Белогоровку, до которой союзным войскам остается пройти около 6 км.

В пятницу сообщалось, что ВС РФ при поддержке Народной милиции ЛНР вышли к городской границе Лисичанска, получив в то же время контроль над рядом местных промышленных предприятий. Об этом в пятницу рассказали в Министерстве обороны России.

"Вооруженные силы продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод. Союзные силы [РФ и донбасских республик] вышли непосредственно к Лисичанску", — заявили в Минобороны.

Уничтоженная украинская военная техника

Войска готовятся взять под контроль Бахмут

С 27 июня российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР начали наступательную операцию на город Бахмут, расположенный в одноименном районе бывшей Донецкой области. Об этом сообщает американский "Институт изучения войны".

Так, локальные наступления продолжались в районе Волчеяровки, Николаевки, Яковлевки, Владимировки, Доломитного, Спорного, Берестово и прочих населенных пунктов. Как утверждают эксперты организации, российский контроль над Бахмутом может гарантировать стратегическое превосходство на всем театре военных действий.

Наступательная операция в сторону Бахмута продолжается вдоль автотрассы Е40, связывающей город со Славянском, все еще контролируемым ВСУ. Так, в данный момент идут бои возле населенных пунктов Клиново, Мазановка и Долина. Американские эксперты уверены, что союзные войска предпримут попытку взять Славянск с западной стороны, то есть со стороны ряда водохранилищ, проходящих параллельно шоссе E40.

Отмечается, что войска РФ, ДНР и ЛНР атакуют позиции украинской армии в направлении Углегорской ТЭС, расположенной на берегу реки Лугань. Электростанция является одним из крупнейших подобных сооружений в Европе, и отступающие боевики ВСУ, исходя из тактики "выжженной земли", попытались подорвать ее дамбу.



Эксперты "Института изучения войны" весьма положительно оценили работу военной контрразведки РФ: в данный момент неизвестно ни местонахождение, ни численность армии, взявшей под контроль Северодонецк и ведущей наступление на Бахмут.

Карта наступления российских войск в Донбассе

Киев выводит гарнизон из Лисичанска

Успешное наступление российской армии при поддержке подразделений донбасских республик вынудило военное руководство Украины предпринять ряд действий по спасению остатков гарнизона ВСУ в Лисичанске. Начался отвод украинских сил.

Теперь армия Украины с боями пробует прорваться в сторону Северска, Краматорска и Славянска бывшей Донецкой области – в этом районе ВСУ подготовили более эшелонированную и устойчивую оборону, которая возводилась на протяжении восьми лет.

Как утверждают американские аналитики со ссылкой на разведданные Минобороны Великобритании, для реализации "решительного наступления в Донбассе" России необходимы свежие силы и на северном направлении театра военных действий, в том числе возле города Изюм.

Так, ВС РФ продолжают вести воздушную разведку и действовать в районе Великой Комышевахи, что в 20 км от Изюма, дабы сорвать продвижение резервов украинской армии с запада. Так, по словам военных экспертов, российским силам важно несколько снизить приоритетность продвижения в ЛНР, чтобы провести успешную наступательную операцию к северу от Славянска.

Чем меньшая доля лисичанского гарнизона вырвется из окруженного города, тем легче войскам РФ, ДНР и ЛНР будет взять под контроль Славянск и Краматорск, что будет означать фактическую победу союзных сил в битве за Донбасс.























































































