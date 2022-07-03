Пожар на крыше башни в районе «Москва-Сити» потушили

Вадим Карасев

Возгорание на крыше башни Capital Towers в районе «Москва-Сити» ликвидировано

Возгорание на крыше одной из башен Capital Towers в районе комплекса «Москва-Сити» в центре столицы ликвидировано. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, в здании загорелись строительные леса на площади одного квадратного метра, пожар потушили до прибытия пожарных.

Вечером в воскресенье, 3 июля, на кровле одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной произошел пожар. Строительство комплекса началось с 2017 году и пока продолжается, причиной могло стать нарушение правил проведения огневых работы.



