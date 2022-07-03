Представили геймплейный трейлер Digimon Survive, игра выйдет в июле

Вадим Карасев





Bandai Namco анонсировала игру Digimon Survive еще в 2018 году, после чего проект пропал с радаров на продолжительное время. В этом году разработчики вернулись с новостями, объявив, что игра выйдет, кроме прочих платформ, на Xbox One. Релиз назначен на 29 июля, то есть уже на конец этого месяца.

Digimon Survive — это тактический ролевой проект с элементами визуальной новеллы. Игра расскажет о группе подростков, которые оказались в мире Дигимонов. Их они должны приручать, чтобы исследовать мир и искать путь домой.

Ниже можно посмотреть новый трейлер Digimon Survive, который опубликовали разработчики.

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