Приметы и поверья на 4 июля 2022 года: когда лучше собирать липовый цвет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Приметы и поверья на 4 июля 2022 года: когда лучше собирать липовый цвет

Приметы и поверья на 4 июля 2022 года: когда лучше собирать липовый цвет

Приметы и поверья на 4 июля 2022 года: когда лучше собирать липовый цвет

Приметы и поверья на 4 июля 2022 года, когда отмечается Ульянов день, указывают, в какое время лучше собирать липовый цвет. Она славится своими целебными свойствами, и поэтому крестьяне делали из нее средства от простуды. Цветы высушивали и зимой принимали в виде теплого чая при первых признаках.

Приметы на 4 июля 2022 года

Если ночью на траве обильная роса, то на следующий день жди грозу. О приближающемся ненастье расскажет тот факт, что в жару «потеют» камни.

Протяжный гром — предвестник затяжного дождя.

Во второй половине дня выпадут осадки, если утром водяная лилия не сильно поднялась над водой. Закончился дождь и сразу стало очень жарко — значит скоро опять грянет ненастье.

Если после дождя радуга на небе расположилась с Востока на Запад, то установится сухая и теплая погода.


Хорошая примета — алые и белые круги возле звезд на ночном небе: на следующий день будет солнечно и тепло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поверья на Ульяну 4 июля 2022 года связаны с легендой влюбленных

То, что приснится в ночь с 3 на 4 июля 2022 года, сбудется в точности, а увиденное во время дневного отдыха служит предупреждением об опасности. Важно суметь правильно этот сон истолковать и быть предельно осторожным.

Поверья на 4 июля 2022 года

В старину люди заготавливали различные лекарственные растения, сушили и готовили из них снадобья, которыми лечили всевозможные недуги.

До Ульянова дня липа полностью созревала из-за этого именно 4 июля было принято ее собирать. Подобную работу взрослые доверяли детям, поскольку сами были заняты в огороде и на поле.

В разгаре был сезон сенокоса. С липой было связано много легенд. Считалось, что само дерево эффективно спасает от сглаза, если к нему прижаться или обнять.

Нельзя рубить липу в лесу: кто это сделает, тот заблудится и домой не вернется.

Если случится так, что липа, что растет возле дома, засохнет, то это предвестник несчастья и печали. Грядут перемены, но не к лучшему.

Традиции и особенности 4 июля 2022 года


Некоторые рецепты настоек из липы дошли из наших дней, передаваясь из поколения в поколение.

Рецепт настойки из липы

  • 1 ст. л. липового цвета залить 1 ст. кипятка;
  • емкость с настойкой укутать и дать настоятся 40 мин.;
  • процедить и выпить теплым;
  • принимать настойку 3 раза в день, но каждый раз готовить свежую.

Подобное народное средство поможет справиться с кашлем. Подходит для комплексного лечения бронхита, воспаления легких и туберкулеза. Оправдано его применение при головной боли и как симптоматическое лечение в виде полосканий горла при ангине.

После 4 июля крестьяне повторно сеют редис и активно борются с вредителями аграрных культур.

Для этой цели в старину применяли сподручные средства, такие как настой листьев кустов томата и чеснока. Если у девушки был назойливый кавалер, которого она хотела отвадить, то проводили нехитрый обряд: писали имя парня на бумаге, поджигали ее и развевали пепел по ветру.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

Последние новости

Личная жизнь Антона Хабарова
Личная жизнь Антона Хабарова
Рост среднемесячной цены на газ в Евросоюзе объяснили
Рост среднемесячной цены на газ в Евросоюзе объяснили
Умер известный британский театральный режиссер Питер Брук
Умер известный британский театральный режиссер Питер Брук
Приметы и поверья на 4 июля 2022 года: когда лучше собирать липовый цвет
Приметы и поверья на 4 июля 2022 года: когда лучше собирать липовый
В Хургаде акула загрызла еще одну женщину
В Хургаде акула загрызла еще одну женщину
Официального блога Xbox Россия больше не существует
Официального блога Xbox Россия больше не существует
Жизнь и смерть Изольды Извицкой
Жизнь и смерть Изольды Извицкой
Параллельная парковка - наглядное видео
Параллельная парковка - наглядное видео
Сыну Стаса Пьехи понадобилась срочная операция
Сыну Стаса Пьехи понадобилась срочная операция
Ворвавшаяся в эфир бывшая сотрудница Первого канала уволилась из Die Welt
Ворвавшаяся в эфир бывшая сотрудница Первого канала уволилась из Die
Типаж или копия? Психолог о том, почему Харламов и Чадов выбрали пассий, похожих на бывших
Типаж или копия? Психолог о том, почему Харламов и Чадов выбрали
Чем подкормить помидоры, чтобы плоды были сладкими и крупными
Чем подкормить помидоры, чтобы плоды были сладкими и крупными

Топ на сегодня

Вестник институционала: FalconX привлекла $150 млн, а оценка Magic Eden достигла $1,6 млрд
Вестник институционала: FalconX привлекла $150 млн, а оценка Magic
ЧП: Умер создатель Чебурашки
ЧП: Умер создатель Чебурашки
Линдси Лохан вышла замуж в свой день рождения
Линдси Лохан вышла замуж в свой день рождения
О Юре Шатунове высказалась бывшая жена его продюсера
О Юре Шатунове высказалась бывшая жена его продюсера
Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране
Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране

Еще по теме

Какие есть народные приметы на июль 2022 года на каждый день, как понять, какой будет погода
Народные приметы на июль 2022 года
10 января 2018 года Рождественский мясоед (Домочадцев день)- пятый день Рождественских святок 2018: что это за праздник, как он отмечается, приметы и поверья этого дня, традиции и обряды
18 января 2018 года Голодный вечер: что это за праздник и как его нужно отмечать, приметы, поверья и традиции