«Пришла в себя и стала звать Гогена»: Екатерина Терешкович о тяжелой смерти матери Солнцева
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«Пришла в себя и стала звать Гогена»: Екатерина Терешкович о тяжелой смерти матери Солнцева

«Пришла в себя и стала звать Гогена»: Екатерина Терешкович о тяжелой смерти матери Солнцева

Звезда экрана проявил равнодушие по отношению к больной матери. Он ни разу не навестил родительницу в больнице, куда она попала из-за постковидных осложнений. Женщине ампутировали ногу, но и после операции шоумен оставался безучастным.


Сегодня стало известно, что ушла из жизни мама Гогена. Женщина провела в столичной больнице больше месяца, а Солнцев все это время отдыхал в Сочи ни разу не поинтересовался здоровьем родительницы. Людмила Кравцова умерла из-за осложнений, вызванных ковидом. Врачи боролись за ее жизнь до последнего, пришлось ампутировать ногу. Но все попытки оказались тщетными. В последние дни жизни о Людмиле беспокоилась бывшая супруга шоумена Екатерина Терешкович.

«Это я сообщила Илюше (настоящее имя Гогена — прим. «СтарХита»), что мамы больше нет,— Написала смс. Он тут же перезвонил и стал кричать: «Ты что, перепила, старая?». Но услышал, что я трезва как стеклышко. Мне показалось, что он даже заплакал. Но я не поняла точно, потому что он быстро отключился. И больше с меня трубку не брал», — рассказала 67-летняя актриса.

Терешкович до последнего была на связи с бывшей свекровью, переживала за ее состояние, молилась и надеялась на лучшее. Ей тяжело было наблюдать как угасает Кравцова.

«Уходила Люда очень сложно, мне врачи сегодня сказали. Последние дни она была не в сознании. У нее была очень высокая температура. Перед смертью пришла в себя и стала звать Гогена. «Илюша, Илюша, любимый мой мальчик», — повторяла она, а потом сделала последний вздох и ушла. Врачи были в шоке. Она, конечно, — мученица. Столько перенесла за эти четыре месяца болезни. Но умирать не собиралась», — делится Екатерина.

Она также сообщила, что после ампутации конечности, женщина чувствовала слабость, тем не менее она не оставляла надежду и планировала после выписки встретиться с сыном.

«Гоген же всегда относился к матери, как к собаке последней, а она его очень любила. Любила безответной любовью. Мне даже не верится, что ее больше нет. Ушла такая молодая! Плачу весь день, не знаю, куда идти. Мерзавцу Гогену больше звонить не буду. Он потерял человеческий облик. Знал, что мать в Москве умирает, а сам резвился в Сочи», — негодует бывшая жена Солнцева.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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