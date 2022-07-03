Романтическая комедия из Турции, белокурая Наталия Орейро в гробу. Топ-10 сериалов июля

Разгар отпуска — идеальное время погрузиться в мир сериалов. В июле зрителей ждет продолжение «Очень странных дел», возвращение «Мажора» и не менее горячие новинки.

«Очень странные дела» 2 часть

Производство (страна) — США

В ролях — Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард

Жанр — научная фантастика

Дата выхода — 1 июля

Июль открывается громкой премьерой. Стартует вторая часть свежего сезона «Очень странных дел». В предыдущих эпизодах зрителям подробнее рассказали о прошлом Одиннадцать. Девушка путешествует по лабиринтам памяти, чтобы вернуть сверхъестественные силы, а Джим Хоппер наконец-то выбирается из плена. Остальные герои застревают в пугающей Изнанке, где им предстоит битва с Векной.

Несмотря на то, что зрителям пришлось ждать почти три года до начала четвертого сезона, сериал держит в напряжении. Впереди запланирован выход пятого, который станет завершающим.

«Ах, где»

Производство (страна) — Турция

В ролях —Демет Оздемир, Октай Чубук, Нил Кесер, Мирай Акай

Жанр —мелодрама, комедия

Дата выхода — 1 июля

Отец отправляет сыновей из провинциального города в Стамбул, чтобы те получили достойное образование. Однако, оторвавшись от дома, юноши пустились на поиски развлечений. Один пристрастился к азартным играм, другой забросил инженерное дело ради похода по барам, а третий и вовсе не пропускает ни одной юбки.

Так, последний в желании пополнить коллекцию амурных побед волочится сразу за тремя девушками. Бурчак, Нихаль и Сера, узнав, что их обманывает один и тот же парень, решают ему отомстить. Ситуация усугубляется, когда отец узнает, чем на самом деле занимаются сыновья.

«Мажор»

Производство (страна) — Россия

В ролях —Павел Прилучный, Александр Обласов, Любовь Толкалина, Карина Разумовская

Жанр — детектив, криминал

Дата выхода — 2 июля

На экраны возвращается всеми полюбившийся сериал «Мажор». В новом сезоне действие будет разворачиваться спустя девять лет после событий прошлых эпизодов. Игорь узнает, что именно он является отцом Сони и пробует себя в новой роли. Параллельно герою приходится доказывать, что он не причастен к убийству…

К слову, сейчас все активно обсуждают исполнителя главной роли Павла Прилучного. Актер интригует поклонников совместными снимками с партнершей по проекту «В клетке» Зепюр Брутян. Ходят слухи, что пара тайно заключила брак. Некоторые же подозревают: служебный роман — часть пиара картин Прилучного, в том числе «Мажора-4».

«В активном поиске-2»

Производство (страна) — Россия

В ролях — Дмитрий Нагиев, Мирослава Карпович, Анна Хилькевич, Наталья Рудова

Жанр — комедия

Дата выхода — 5 июля

Герой Дмитрия Нагиева вновь в активном поиске. Теперь ловелас Андрей готов наконец-то остепениться и обзавестись семьей. Герою предстоит пройти большой путь, чтобы найти ту единственную среди восьми претенденток.

«Когда встал вопрос о съемках продолжения истории, я подумал: а нужно ли? Сегодня я уверен, что именно сейчас необходимо говорить о любви и семье», — делился Нагиев.

«Цветы на чердаке: Начало»

Производство (страна) — США

В ролях — Джемайма Рупер, Макс Айронс, Люк Фетерстон, Джордан Питерс

Жанр — драма, триллер

Дата выхода — 9 июля

Четырехсерийная драма — приквел триллера «Цветы на чердаке», который расскажет о молодых годах Оливии Уинфилд. Героиня выходит замуж за красавца и богача Малкольма, однако, оказавшись в его доме, она горько пожалеет о своем выборе. Оливия столкнется с грязными тайнами мужа, которые тщательно скрывались на чердаке.

«Цветы…» входят в серию романов Вирджинии Эндрюс о семействе Долларгенджеров. Первая книга была выпущена в 1979 году и вызвала бурную реакцию у публики из-за скандальных подробностей, связанных с инцестом. Роман даже запретили в некоторых штатах США, однако это не помешало ему стать бестселлером.

«Люся»

Производство (страна) — Россия

В ролях — Данила Козловский, Дарья Савельева, Кристина Асмус, Максим Виторган, Ян Цапник

Жанр — драма, комедия

Дата выхода — 14 июля

Герой Данилы Козловского — талантливый программист Сеня, который придумывает умную колонку «Люся». Технология оказалась настолько прогрессивной, что начинает общаться с создателем как настоящий человек. «Люся» сопереживает Сене, когда его поднимают на смех коллеги и обесценивают в семье.

В какой-то момент колонка и вовсе круто меняет жизнь программиста: обеспечивает ему жизнь в роскошном особняке, знакомит с красотками… Но стоит ли безоговорочно доверять бездушной технике?

Сериал уже успел заинтриговать зрителей пикантной сценой Козловского с Кристиной Асмус. Актриса рассказывала, что была приятно удивлена обходительностью партнера. «Мы с ним роскошно попробовались», — вспоминала блондинка.

«Обитель зла»

Производство (страна) — США

В ролях — Элла Балинска, Лэнс Реддик, Сиена Агудонг, Терло Конвери

Жанр — ужасы, фантастика, боевик

Дата выхода — 14 июля

«Обитель зла» станет настоящим подарком для поклонников видеоигр и фильмов Resident Evil. Сериал дарит надежду на достойную экранизацию первых частей. Последние фильмы с участием Милы Йовович получили крайне низкие оценки критиков. В новом проекте создатели попытались переосмыслить сюжет и представили свою интерпретацию событий.

Зрители будут наблюдать за историями в разных временных отрезках. В первой расскажут о дочерях-подростках главного антагониста Альберта Вескера, а во второй — об их судьбе спустя 14 лет после превращения человечества в зомби.

«Черная невеста»

Производство (страна) — Южная Корея

В ролях — Ким Хи Сон, Ли Хен Ук, Пак Хун, Чон Ю Джин, Чха Джи Ен

Жанр — драма

Дата выхода — 15 июля

Со Хэ Сон рано становится вдовой. Мать девушки просит ее обратиться в брачное агентство и найти нового мужа. Так героиня попадает в особую фирму, которая знакомит одиноких женщин с обеспеченными женихами.

Казалось бы, стать супругой богача — большая удача, однако за сладкую жизнь приходится платить. Хэ Сон сталкивается с циничным миром элиты, где есть место интригам и жестокой мести. Сможет ли она обрести личное счастье?

«Святая Эвита»

Производство (страна) — Аргентина

В ролях — Наталия Орейро, Диего Веласкес, Дарио Грандинетти, Диего Кремонеси

Жанр — байопик

Дата выхода — 26 июля

«Святая Эвита» очевидно станет знаковой работой в карьере Наталии Орейро. Актриса покажет всю глубину драматического таланта, что, к слову, не совсем привычно для российских зрителей.

В сериале звезда сыграла первую леди Аргентины Эву Перон, личность которой до сих пор вызывает жаркие споры. Одни называют ее куртизанкой, другие — ни много ни мало духовным лидером нации. Нельзя сомневаться лишь в том, что за короткую жизнь, а Эва умерла в возрасте всего 33 лет, ей удалось оставить большой след в истории страны.

Премьерный показ сериала не случайно намечен на 26 июля. В эту дату 1952 года Перон скончалась от рака. Именно последним дням легендарной первой леди в драме уделят особое внимание. Ради роли Наталия Орейро превратилась в платиновую блондинку и даже не побоялась... лечь в гроб.

В основе проекта — одноименный роман Томаса Элой Мартинеса. Исполнительным продюсером выступила Сальма Хайек.

«Другое я»

Производство (страна) — Турция

В ролях — Туба Бюйюкюстюн, Мурат Боз, Седа Бакан, Бонджук Йылмаз

Жанр — драма

Дата выхода — 28 июля

Сериал расскажет историю трех подруг Ады, Севги и Лейлы. Их дружба подвергнется серьезному испытанию, когда у Севги обнаруживают рак. Вместо того чтобы заняться лечением, героиня просит отвезти ее в приморский город Айвалык. Женщины протестуют, но все же соглашаются отправиться в путешествие. Неожиданная поездка круто меняет жизнь каждой.

Аду сыграла Туба Бюйюкюстюн, получившая мировую известность, благодаря драме «Дочь посла». В сериале также можно увидеть певца Мурата Боза. Для него проект стал актерским дебютом. Поклонники отмечают: Туба и Мурат — идеальная экранная пара.