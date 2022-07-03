Российский адмирал рассказал о состоянии украинского флота
Сегодня, 02:10 Вадим КарасевАдмирал Владимир Комоедов назвал военно-морской Украины флот военно-речным
Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов рассказал о состоянии Военно-морских сил (ВМС) Украины в беседе с РИА Новости.
Как указал Комоедов, по факту День военно-морского флота на Украине будет отмечаться без флота, так как корабли либо затоплены, либо не готовы нести боевое дежурство. «Военно-морской флот Украины превратился в военно-речной», — констатировал он.
По материалам: lenta.ru