Российский адмирал рассказал о состоянии украинского флота
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Российский адмирал рассказал о состоянии украинского флота

Российский адмирал рассказал о состоянии украинского флотаАдмирал Владимир Комоедов назвал военно-морской Украины флот военно-речным

Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов рассказал о состоянии Военно-морских сил (ВМС) Украины в беседе с РИА Новости.

Как указал Комоедов, по факту День военно-морского флота на Украине будет отмечаться без флота, так как корабли либо затоплены, либо не готовы нести боевое дежурство. «Военно-морской флот Украины превратился в военно-речной», — констатировал он.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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