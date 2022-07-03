Российский шахматист Ян Непомнящий сыграет в матче за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов и получил право поспорить с норвежцем Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.

В воскресенье Непомнящий белыми фигурами свел вничью партию с венгром Рихардом Раппортом в предпоследнем раунде турнира претендентов в Мадриде. Российский гроссмейстер набрал 9 очков и оказался недосягаемым для ближайших преследователей.

Непомнящий во второй раз подряд сыграет в матче за шахматную корону с Карлсеном, который владеет ею с 2013 года. В прошлом году их противостояние закончилось победой норвежца со счетом 7,5:3,5.