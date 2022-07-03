Рост среднемесячной цены на газ в Евросоюзе объяснили

Вадим Карасев

РИА Новости: аналитики объяснили рост цены на газ в ЕС риском сокращения поставок из РФ

Среднемесячная расчетная цена на газ в Европейском союзе (ЕС) выросла почти на 15 процентов. Аналитики объясняют подорожание риском сокращения поставок газа из России, пишет РИА Новости.

По данным агентства, среднемесячная цена газа в Евросоюзе выросла с 1,03 тысячи долларов за тысячу кубометров в мае до 1,18 тысячи долларов в июне. Как отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, увеличение стоимости связано с тем, что падение поставок газа из России опережает возможности по их замещению. «Это создает риски того, что к очередному отопительному сезону восполнить ПХГ (запасы в подземных хранилищах газа — прим. "Ленты.ру") не удастся, и зимой европейские потребители могут столкнуться с дефицитом поставок», — предупредил эксперт.

Аналитики УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев и Максим Бирюков заявили, что в этом году европейским компаниям придется закупать рекордные объемы газа, чтобы к зиме заполнить хранилища минимум до 80 процентов. Они также рассказали, что уменьшение поставок по «Турецкому потоку» и ограничение пропускаемых объемов по «Северному потоку» давит на рынок газа.

Ранее стало известно, что в июне 2022 года США с помощью сжиженного природного газа (СПГ) впервые в истории обошли Россию по поставкам газа в страны Европы. По словам главы Международного энергетического агентства (IEA) Фатиха Бироля, это произошло из-за резкого сокращения поставок со стороны «Газпрома».

В последние месяцы поставки российского газа в Европу сократились. Отчасти это было связано с отказом некоторых стран и компаний переходить на предложенную Россией схему оплаты газа рублями в «Газпромбанке», отчасти — с проблемами с оборудованием на компрессорной станции «Газпрома» «Портовая». Компания лишилась нескольких газотурбинных двигателей, отправленных на ремонт в Канаду, которая отказалась возвращать их из-за санкций.