Сергей Зверев признался, что занимается неблагодарной работой
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Сергей Зверев признался, что занимается неблагодарной работой

Сергей Зверев признался, что занимается неблагодарной работой
58-летний стилист Сергей Зверев рассказал о своей деятельности. Шоумен давно отошел от светской жизни. Артист с головой погрузился в благотворительность, пытался баллотироваться в Госдуму, защищая территорию Прибайкалья от пагубного строительства, а теперь все свое время посвящает проблемам экологии. Эпатажный стилист утверждает, что, несмотря на минусы его хобби, ему очень нравится решать глобальные вопросы.
«Много занимаюсь экологией. Боремся за сохранение Байкала <…> Это самая неблагодарная работа, ее не видно, как в шоу-бизнесе», — поделился Зверев в YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?». Ранее в Сети появились слухи о том, что Зверев перестал общаться с Аллой Пугачевой. Артист опроверг информацию и напомнил, как много сделала для него Примадонна.
# Шоу-бизнес Зверев Сергей
По материалам: z-aya

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