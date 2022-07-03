Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
«Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны РФ генерал армии С. К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС РФ В. В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — говорится в пресс-релизе.
Накануне союзные силы ВС РФ и бойцов Народной милиции ЛНР окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков.
Общая площадь перешедших под контроль союзных сил территорий за сутки составила 182 квадратных километра.
В ответ на произошедшее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил провозгласить 3 июля новым Днем великой Победы. По словам главы ЛНР, этот день «навсегда войдет красной датой» в историю отечества.