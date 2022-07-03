Слуцкий: Удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа
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Слуцкий: Удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа

Слуцкий: Удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа

За все преступления рано или поздно придется платить, и удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа. Об этом заявил Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам и член российской делегации на переговорах с Украиной.

В воскресенье в четвертом часу утра ВСУ выпустили по Белгороду три ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Все они были сбиты средствами ПВО, но часть обломков все же упала на дома, и боеприпасы сдетонировали. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибли четыре человека, еще четверо, включая ребенка, получили ранения.  Кроме того, два украинских беспилотника были сбиты на подлете к Курску — никто не пострадал.

Позднее в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики от украинских силовиков.

«Украинский режим встретил известие об освобождении ЛНР ударами ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками по жилым районам Белгорода и Курска. То есть новым военным преступлением. Агония и подлая месть», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Этот шаг парламентарий назвал «большой ошибкой» и отметил, что Киеву за все преступления «рано или поздно придется платить» «по суровой шкале наказания». «Произошедшее лишь подтверждает, что проведение спецоперации на Украине было необходимо, в том числе для обеспечения непосредственной безопасности территории России», — констатировал он.

Слуцкий выразил уверенность в том, что «удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа». Он пообещал необходимую помощь пострадавшим, а также возложил «ответственность за страдания мирных жителей» на украинские власти, «которым от крови уже не отмыться», и «на их западных покровителей».

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По материалам: pnp.ru

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