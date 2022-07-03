СМИ сообщили о подготовке Трампа к объявлению об участии в выборах 2024 года
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СМИ сообщили о подготовке Трампа к объявлению об участии в выборах 2024 года

СМИ сообщили о подготовке Трампа к объявлению об участии в выборах 2024 годаCNN: Трамп может объявить об участии в выборах 2024 года уже в июле

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о начале своей кампании по борьбе за пост главы государства в 2024 году до ноябрьских промежуточных выборов. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным издания, это может произойти уже в начале июля. В то же время другой источник СМИ в окружении политика отметил, что в настоящий момент у того нет основы для объявления, а Трамп «не хочет, чтобы это было неудачно».

Отмечается, что желание экс-лидера побыстрее начать кампанию может быть связано с показаниями бывшей помощницы главы президентской администрации Кэссиди Хатчинсон. Ранее на этой неделе она сообщила под присягой комиссии Конгресса, что Дональд Трамп знал, что его сторонники вооружены и могут прибегнуть к насилию, когда подстрекал их к штурму Капитолия 6 января 2020 года после поражения на выборах.

Аналогичную информацию также сообщила газета New York Post.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, когда республиканцы вернутся к власти в стране, они запретят мужчинам участвовать в женских спортивных состязаниях.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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