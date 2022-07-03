"Союзмультфильм" отсудил у латышей Пингвиненка Лоло

Вадим Карасев

Российская киностудия "Союзмультфильм" отстояла авторские права на главного героя из популярной серии советских мультфильмов "Приключения Пингвиненка Лоло": в итоге суд по интеллектуальным правам признал незаконным использование образа героя латвийским детским телеканалом "Пингвин ЛоЛо". Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

"Суд по интеллектуальным правам подтвердил незаконность использования образа латвийским детским телеканалом "Пингвин ЛоЛо", – говорится в пресс-релизе.



Исходя из материалов дела, поводом для судебного разбирательства стал товарный знак "Телеканал Пингвин ЛоЛо", ранее зарегистрированный ООО "Теледистрибуция". Данная компания использовала изображение мультипликационного героя в качестве логотипа детского телеканала. В 2019 году "Союзмультфильм" направил письменную претензию о нарушении авторских прав. Кроме того, киностудия оспорила регистрацию знака в Роспатенте, который вскоре признал ее незаконной.

В конечном постановлении суда было указано, что исключительное право на аудиовизуальное произведение "Приключения Пингвиненка Лоло" официально перешло от Госфильмофонда России к ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм".

Юрист "Союзмультфильма" Антон Стружков заявил, что уже в течение нескольких лет "Союзмультфильм" последовательно отстаивает в установленном законом порядке права на своих легендарных персонажей.



"Наша позиция соответствует всем нормам национального и международного права, об этом говорит тот факт, что суд из раза в раз занимает нашу сторону. Мы намерены и дальше пресекать любые незаконные действия в отношении интеллектуальной собственности киностудии", – подчеркнул юрист.

Стружков также рассказал, что "Союзмультфильм" не только старается пресекать случаи нарушения авторских прав на их анимационные образы, но и ведет работу по регистрации собственных товарных знаков: на данный момент компанией зарегистрировано 123 позиции.

Ранее киностудия Yellow, Black and White, "Союзмультфильм" совместно с онлайн-кинотеатром Start опубликовали тизер-трейлер совместного фильма "Чебурашка". Сергей Гармаш выступит в образе садовника, а Елена Яковлева – в роли Риммы, директора шоколадной фабрики и главного антагониста фильма, чей образ явно делает отсылку к старухе Шапокляк.