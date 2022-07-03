"Союзмультфильм" отсудил у латышей Пингвиненка Лоло
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Союзмультфильм" отсудил у латышей Пингвиненка Лоло

"Союзмультфильм" отсудил у латышей Пингвиненка Лоло

Российская киностудия "Союзмультфильм" отстояла авторские права на главного героя из популярной серии советских мультфильмов "Приключения Пингвиненка Лоло": в итоге суд по интеллектуальным правам признал незаконным использование образа героя латвийским детским телеканалом "Пингвин ЛоЛо". Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

"Суд по интеллектуальным правам подтвердил незаконность использования образа латвийским детским телеканалом "Пингвин ЛоЛо", – говорится в пресс-релизе.

Исходя из материалов дела, поводом для судебного разбирательства стал товарный знак "Телеканал Пингвин ЛоЛо", ранее зарегистрированный ООО "Теледистрибуция". Данная компания использовала изображение мультипликационного героя в качестве логотипа детского телеканала. В 2019 году "Союзмультфильм" направил письменную претензию о нарушении авторских прав. Кроме того, киностудия оспорила регистрацию знака в Роспатенте, который вскоре признал ее незаконной.


В конечном постановлении суда было указано, что исключительное право на аудиовизуальное произведение "Приключения Пингвиненка Лоло" официально перешло от Госфильмофонда России к ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм".

Юрист "Союзмультфильма" Антон Стружков заявил, что уже в течение нескольких лет "Союзмультфильм" последовательно отстаивает в установленном законом порядке права на своих легендарных персонажей.

"Наша позиция соответствует всем нормам национального и международного права, об этом говорит тот факт, что суд из раза в раз занимает нашу сторону. Мы намерены и дальше пресекать любые незаконные действия в отношении интеллектуальной собственности киностудии", – подчеркнул юрист.

Стружков также рассказал, что "Союзмультфильм" не только старается пресекать случаи нарушения авторских прав на их анимационные образы, но и ведет работу по регистрации собственных товарных знаков: на данный момент компанией зарегистрировано 123 позиции.

Ранее киностудия Yellow, Black and White, "Союзмультфильм" совместно с онлайн-кинотеатром Start опубликовали тизер-трейлер совместного фильма "Чебурашка". Сергей Гармаш выступит в образе садовника, а Елена Яковлева – в роли Риммы, директора шоколадной фабрики и главного антагониста фильма, чей образ явно делает отсылку к старухе Шапокляк.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Депутат Соловьев о желании Макаревича выступать в России: «Начали кончаться деньги. Неудивительно»
Депутат Соловьев о желании Макаревича выступать в России: «Начали
Представили геймплейный трейлер Digimon Survive, игра выйдет в июле
Представили геймплейный трейлер Digimon Survive, игра выйдет в июле
Без слез смотреть невозможно: ирландская реклама безопасности дорожного движения
Без слез смотреть невозможно: ирландская реклама безопасности
"Союзмультфильм" отсудил у латышей Пингвиненка Лоло
"Союзмультфильм" отсудил у латышей Пингвиненка Лоло
До +23 ожидается в Иркутске днем 3 июля
До +23 ожидается в Иркутске днем 3 июля
Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из Украины
Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из Украины
Facebook-фишинг, блокировки VPN и другие события кибербезопасности
Facebook-фишинг, блокировки VPN и другие события кибербезопасности
Предсказания по картам Таро на 3 июля 2022 года: что они пророчат знакам зодиака
Предсказания по картам Таро на 3 июля 2022 года: что они пророчат
Немного сбился с ритма
Немного сбился с ритма
Освежиться в жару: как приготовить вкусный домашний лимонад из разных фруктов и ягод
Освежиться в жару: как приготовить вкусный домашний лимонад из разных
Нумерологический гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
CEO Ignite Пэн Чжун покинул компанию
CEO Ignite Пэн Чжун покинул компанию

Топ на сегодня

Подборка гифок (25 гифок) - 01.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 01.07.2022
Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как врага
Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как
На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
На выходных в Иркутске ожидается дождливая погода
На выходных в Иркутске ожидается дождливая погода
Данко: «Галкина ожидает тюрьма, ему дадут лет 15. На зоне Максим будет развлекать зэков»
Данко: «Галкина ожидает тюрьма, ему дадут лет 15. На зоне Максим

Еще по теме

Ида Лоло выходит замуж за Владимира Кехмана
Ида Лоло вышла замуж за Владимира Кехмана
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
"Союзмультфильм" запустил онлайн-показ авторских мультфильмов