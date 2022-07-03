Солнечный ветер и магнитный шторм: каковы последствия их столкновения с Землей

Во время парада планет ученые астрофизики зафиксировали необычную магнитную бурю, которая не была связана с солнечной активностью. Данное явление было вызвано встречей двух потоков солнечного ветра и привело к появлению трещины в магнитном поле Земли.

Солнечный ветер и магнитный шторм





Солнечный ветер представляет собой непрерывный поток ионов (электрически заряженных частиц), испускаемых магнитными аномалиями на Солнце. Он излучается там, где магнитное поле нашего светила уходит в космос, а не возвращается обратно к нему. Эти магнитные аномалии в короне Солнца называются корональными дырами. На рентгеновских снимках Солнца корональные дыры представляют собой черные области. Они могут существовать месяцами или годами.

Солнечному ветру требуется около 4,5 дней, чтобы достичь Земли. Его скорость составляет около 400 км/сек.

Поскольку частицы испускаются Солнцем по мере его вращения, солнечный ветер дует в Солнечной системе по вертушке. Он воздействует на всю Солнечную систему, включая отбрасывание хвостов комет от Солнца, вызывая полярные сияния на Земле и некоторых других планетах, нарушение электронной связи, расталкивание космических кораблей и т. д.

Что происходит при столкновении двух потоков солнечного ветра

Иногда магнитные бури могут быть вызваны не только вспышками на Солнце, но и другими астрономическими явлениями. Столкновение двух потоков солнечного ветра приводит к сильным магнитным бурям на нашей планете.

В июле 2022 года во время парада планет ученые зафиксировали необычную магнитную бурю. Она была вызвана столкновением двух потоков солнечного ветра, что произошло после построения 5 планет нашей галактики в ряд.

Магнитосфера Земли, как правило, хорошо отклоняет частицы и запутанные магнитные поля, переносимые КВМ. Тем не менее космические бури и их яркие эффекты, такие как полярные сияния мощностью более ста миллионов ватт, освещающие небо над полярными регионами, уже давно указывали на то, что щит не полностью непроницаем.

Трещина в магнитной сфере Земли





В 2015 году научные деятели из Лаборатории космических лучей в городе Ути (Индия) зафиксировали сильный всплеск космических лучей. Это указывает на наличие трещины в магнитосфере нашей планеты. С помощью мюонного телескопа GRAPES-3 можно было увидеть сильный взрыв. Он был вызван столкновением солнечной плазмы с магнитным полем Земли.

Сейчас Солнце находится в периоде повышенной активности. Его пик ожидается в 2025 году.

По мнению астрофизиков из Института фундаментальных исследований Тата, такие взрывы приводят к возникновению трещины в магнитном поле Земли. Жителям планеты это не грозит. Ведь, как уверяет Виктор Боков, ученый из Российского Гидрометеорологического университета, магнитосфера имеет свойство восстанавливаться после подобных ударов.

Последние данные НАСА показывают, что трещины в магнитном поле Земли периодически появляются после сильных всплесков коронарной солнечной массы. Они остаются открытыми на протяжении нескольких часов, что может привести к сильным магнитным бурям.

Магнитные бури и их особенности





На Солнце также бывают магнитные бури. Они выглядят как солнечные вспышки, которые выбрасывают огромное количество высокоэнергетических частиц и газов. Они очень горячие — от 3,6 до 24 миллионов градусов по Фаренгейту. Эта энергия выбрасывается за тысячи километров от поверхности Солнца.

Солнечные вспышки впервые наблюдались в 1859 году лордом Ричардом Кэррингтоном. Он написал, что, наблюдая за солнцем в телескоп, он увидел «два пятна очень яркого и белого света» возле огромной группы солнечных пятен. Буквально через несколько секунд вспышка исчезла.

Недавно было обнаружено, что солнечные вспышки могут вызывать сильные сейсмические явления на Солнце. Когда происходит солнечное землетрясение, энергия высвобождается в виде сейсмических волн на относительно жидкой поверхности Солнца. Эти волны исходят концентрическими кругами от эпицентра солнечного землетрясения.

Солнечные землетрясения оцениваются примерно в 11,3 балла по шкале Рихтера. Они выделяют примерно в 40 000 раз больше энергии, чем землетрясения на Земле. Это необычное явление впервые наблюдали Александр Косовичев (Стэнфордский университет) и Валентина Жаркова (Университет Глазго, Великобритания).