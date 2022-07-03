Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в Сингапуре

Сооснователь хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу продает особняк в Сингапуре за $35 млн. На это обратила внимание управляющая партнерка Primitive Ventures Дови Ван.

По данным Земельного управления Сингапура, Чжу и его жена Тао Яцюн приобрели особняк на Ярвуд-авеню в Сингапуре в декабре 2021 года за 48,8 млн сингапурских долларов ($35 млн).

В марте 2022 года пара передала дом в доверительное управление своему трехлетнему ребенку.

Помещение площадью 31 000 квадратных футов построено в 1990 году. Эти роскошные отдельные дома, известные как Good Class Bungalows, рассчитаны на представителей сингапурской элиты.

Данные: Singapore Land Authority.

Помимо этого, в собственности супруги Джу находится дом на Далви-роуд в Сингапуре стоимостью 28,5 млн сингапурских долларов ($20,4 млн). Сейчас в здании проводится ремонт. Пара также владеет недвижимостью в Goodwood Grand на Балморал-роуд стоимостью 6,25 млн сингапурских долларов (примерно $4,5 млн).

Данные: Singapore Land Authority.

Местные СМИ сообщают, что глобальный спад привел к снижению цен на элитные бунгало. Тем не менее отмечается, что владельцы подобных домов "продают недвижимость только в том случае, если цена оправдает их ожидания".

Напомним, в июне на фоне обвала криптовалютного рынка появились слухи о неплатежеспособности Three Arrows Capital. Торговая компания 8 Blocks Capital обвинила хедж-фонд в использовании клиентских средств для покрытия маржин-коллов.

Криптоброкер Voyager Digital направил 3AC уведомление о невыполнении обязательств из-за неуплаты кредита.

Суд Британских Виргинских Островов постановил ликвидировать хедж-фонд, а Денежно-кредитное управление Сингапура объявило 3AC выговор за предоставление ложной информации и превышение разрешенного порога активов под управлением.