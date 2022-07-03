Создатели Starfield и Redfall недовольны издательством Bethesda

Вадим Карасев





Разработчики двух ожидаемых проектов Bethesda, игр Starfield и Redfall, а также некоторых других студий издательства, недовольны руководителями компании. Об этом сообщает портал Kotaku, ссылаясь на свои источники. Причина недовольства — отсутствие явной позиции у Bethesda по вопросам репродуктивных прав работников, сейчас в США идут активные протесты против запрета абортов.

Как пишет Kotaku, проблема особенно актуальна для создателей Starfield и Redfall, которые находятся в Техасе, где аборты были криминализованы. Во внутренних чатов студий ведется активное обсуждение вопроса, и разработчики до сих пор не могут добиться внятной позиции от Bethesda. Сама же компания Bethesda, как сообщает Kotaku, не дает сотрудникам обсуждать данные темы в рабочих чатах, а при возникновении таких обсуждений в Slack — они блокируются.

Стоит сказать, что Microsoft ранее высказала свою позицию по данному вопросу, объявив, что она готова помогать своим сотрудникам с дорожными расходами, если они захотят получить медицинскую помощь за пределами штатов, где аборты запрещены.