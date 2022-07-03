Сыну Стаса Пьехи понадобилась срочная операция
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Сыну Стаса Пьехи понадобилась срочная операция

Сыну Стаса Пьехи понадобилась срочная операция
Сын певца Стаса Пьехи был прооперирован. Вчера экс-избранница Стаса Пьехи поделилась тревожным постом в соцсетях. Наталия Горчакова опубликовала снимок из детской больницы с сообщением о госпитализации. Наталия не стала вдаваться в подробности ситуации. Однако из сообщения было понятно: речь идет о восьмилетнем Петре. «Госпитализирован и прооперирован», — написала она. Позже журналисты связались с экс-избранницей артиста. Блондинка подтвердила неприятные подозрения. К счастью, мальчик уже идет на поправку. «С ним все хорошо. Больше я ничего не могу сказать, сейчас нет времени и сил. Постараюсь завтра рассказать подробности, следите за соцсетям», — поделилась Горчакова.
Пока неизвестно, почему ребенку потребовалось хирургическое вмешательство. Однако в прошлом году мальчик получил увечья после нападения жены Владислава Безбородова. Медики диагностировали у Петра сотрясение мозга и многочисленные ушибы, пишет «КП». Супруга футбольного судьи накинулась на мальчика, узнав, что тот проткнул ее надувной бассейн. После пережитого стресса звездному наследнику пришлось проходить обследование у специалистов и работу с психологом. Причем досталось не только ребенку, но и его родственникам. «Безбородова нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю, — делился очевидец. — Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону».
# Шоу-бизнес Пьеха Стас
По материалам: z-aya

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