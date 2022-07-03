Тараканы выжили Аллу Пугачеву из Израиля

Подруга певицы Аллы Пугачевой рассказала об обстановке в стране. Легендарная певица вместе с детьми уехала из Израиля. Телеведущая Жанна Бадоева призналась, что является самым ужасным в этой стране. Алла Пугачева четыре месяца прожила в Израиле. В конце июня исполнительница хита «Бессонница» покинула Землю обетованную. 73-летняя поп-звезда перебралась в Латвию. Телеведущая Жанна Бадоева пояснила это решение Примадонны. Звезда программы «Орел и решка» живет в Италии. Вместе с тем, она является известной путешественницей. Жанна в течение недели отдохнула в Израиле.Артистка заверила, что Тель-Авив произвел на ней огромное впечатление. Бывшей жене украинского клипмейкера Алана Бадоева очень понравилась местная кухня. Однако впечатление от Израиля ей испортили насекомые. «Тараканы огромные, с усами. И самое страшное — они летают!!! После встречи с таким купила успокаивающие капли», — пожаловалась Жанна. Ведущая программ «Жизнь других» и «Две звезды. Отцы и дети» уточнила: местные жители сказали ей, что в апреле-мае этих тараканов не было. Звезда Первого канала пришла к выводу, что приезжать в Израиль нужно весной. Недавно на концерте в Тель-Авиве Максим Галкин рассказал, что его удивили насекомые в Израиле. «У вас такие мощные тараканы – выросшие на молочном, на маце», — с улыбкой пожаловался пародист.