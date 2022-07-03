Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Вадим Карасев

Новый месяц принесет позитивные перемены и станет счастливым периодом, если заранее знать о том, ка будут развиваться события. Подсказки старших арканов придадут уверенности и помогут Знакам Зодиака выбрать верное направление к успеху.

Карты Таро помогают прогнозировать будущее и менять судьбу благодаря верно принятым решениям. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно изучить расклады карт, чтобы определиться с тактикой и не упустить своего счастья. Прогнозы карт не дают прямых указаний, а лишь описывают ситуацию, повилять на которую может каждый из нас.

Овен





Овнам в начале июльской недели предстоит скорректировать планы, чтобы не зайти в тупик. Аркан «Повешенный» дает возможность переосмыслить происходящее, взглянуть на проблемы под другим углом и разрешить их, используя новые методы.

Аркан «Императрица» сулит приятные перемены как в личной жизни, так и в деловой среде. Овнам для привлечения новых успехов не нужно спешить — судьба все расставит по местам. Совет карты — идти выбранным путем и слушать свое сердце, чтобы обрести гармонию.

В конце недели Овнов ждут долгожданные перемены. Аркан «Башня» появляется в раскладе, когда наступает пора выйти из стесняющих рамок, осознать свою силу и направить энергию в нужное русло.

Телец





Неделя начинается с карты «Правосудие», которая призывает Тельцов не хитрить и не идти на сделки с совестью. Честность и умение принимать самостоятельные решения уберегут от промахов.

Карта «Дьявол» в раскладе предостерегает Тельцов. По этому Аркану представителям Знака предстоит пройти испытание, по результатам которого они получат награду или порицание. Избежать неприятностей получится, если не потакать сиюминутным прихотям и вредным привычкам.

Аркан «Император» говорит о том, что Раки смогут подняться на новую ступень успеха, если будут мудро править своей жизнью и принимать решения только после тщательного анализа. По этой карте удастся поправить материальное положение, если не гнаться за наживой, а выбрать себе нишу и работать в одном направлении.

Близнецы





В начале недели Близнецы рисуют оступиться, если будут спешить. Аркан «Колесо фортуны» указывает на время перемен, которые ворвутся стремительно и могут заставить поволноваться. Представителям Знака потребуется время для осознания происходящего и принятия единственно верного решения.

По карте «Умеренность» Близнецам стоит замедлиться, чтобы не упустить важных мелочей. Успех придет к тем, кто анализирует происходящее перед тем, как что-то предпринять, и не торопит времени.

Конец недели принесет долгожданное освобождение от проблем и хлопот, несмотря на пугающее название, карта «Смерть» указывает на благополучные перемены, в ходе которых се старое и неактуальное останется за спиной, освобождая место новым событиям и приятным переменам.

Рак





Эта неделя будет не из простых, однако Раки смогут преодолеть любые трудности. Аркан «Иерофант» говорит о том, что помощь придет со стороны влиятельного человека, который поделится своим опытом и поможет принять верное решение.

Аркан «Луна» призывает к осторожности: Ракам предстоит борьба с сомнениями и страхами, которые мешают принимать верные решения. Совет карты — успокоиться и прислушаться к себе, чтобы освободиться от негативных мыслей и принять верное решение.

Аркан «Мир» стабилизирует ситуацию, указывая на избавление от неурядиц. Карта сулит прогресс, а значит, можно смело браться за работу и не переживать понапрасну. Раки могут уверенно идти вперед, занимаясь любимым делом.

Лев





Львам начало недели принесет долгожданное освобождение. Карта «Колесница» призывает сделать последний рывок, чтобы прийти к поставленной цели, получить свою награду и насладиться успехами.

В середине недели по карте «Отшельник» появится время для размышлений. Львы смогут взять паузу, чтобы без спешки составить план действий, вовремя отказаться от устаревших идей и неспешно приняться за важную работу.

Аркан «Император» говорит о новых успехах, которые будут возможны благодаря активной работе. Львам предстоит испытать себя на прочность, взять бразды правления в свои руки и вести за собой людей, объединенных одной целью.

Дева





Девам в начале недели предстоит решительная борьба за свое благополучие. Карта «Сила» указывает на благоприятное время, когда можно больше не медлить и приступать к решению серьезных задач, которые не поддавались раньше.

В середине недели Девам стоит положиться на свою интуицию. Аркан «Верховная жрица» призывает доверять шестому чувству и не торопиться с решениями. Внимание к мелочам и внутренняя уверенность помогут преодолеть временные преграды на пути к намеченной цели.

По карте «Умеренность» в жизнь Дев придут счастливые перемены, но для этого нужно быть терпеливыми и не ускорять ход событий. Совет Аркана — придерживаться во всем золотой середины.

Весы





Неделя пройдет успешно, если Весы будут прислушиваться к своим предчувствиям и не станут спешить. Аркан «Верховная жрица» говорит о временном затишье, когда нужно внимательно следить за событиями. Такая тактика поможет вовремя вступить в игру и быстро решить важные задачи.

Аркан «Влюбленные» говорит об ответственности. Весам предстоит кардинально изменить жизнь, поступиться некоторыми благами ради больших успехов в будущем. Выбор нужно делать самостоятельно, чтобы не пойти чуждым для себя путем.

Аркан «Умеренность» завершает июльскую неделю призывая представителей Знака не торопиться и во всем придерживаться золотой середины. Удача не отвернется, если оставить спешку и оставаться в состоянии покоя.

Скорпион





Эта неделя будет прекрасной для привлечения в жизнь благополучных перемен. Карта «Солнце» говорит о заслуженной награде и времени, которое можно потратить на себя. Скорпионы смогут насладиться успехами, восстановить силы и отметить очередную победу в кругу близких.

Аркан «Звезда» указывает на верно выбранный путь, пройти по которому нужно до конца. Проблем и препятствий не возникнет, если слушать свое сердце и не торопить событий, которые идут своим чередом.

В конце недели Скорпионов ждут отличные новости. Карта «Суд» говорит о завершении неурядиц и долгожданной развязке. Честность и умение постоять за себя помогут освободиться от влияния токсичных личностей и обидчиков.

Стрелец





Стрельцам в начале недели важно помнить о сдержанности. Аркан «Умеренность» призывает не спешить с выводами, особенно если ситуация кажется неоднозначной. Привлечь позитивные перемены и не оступиться поможет внимание к деталям и отсутствие спешки.

По карте «Смерть» Стрельцов ждут серьезные перемены, которые уже давно готовы ворваться в жизнь. Благоприятными они будут в том случае, если представители Знака не будут сопротивляться и цепляться за отжившее прошлое.

Аркан «Суд» говорит о преодолении препятствий, освобождение от забот и всего, что мешало счастливой жизни. Карта призывает Стрельцов быть честными и непредвзятыми, чтобы отстоять свою репутацию и обойти стороной конфликты.

Козерог





В начале недели от Козерогов потребуется максимальная ответственность. Аркан «Правосудие» говорит о том, что победа не за горами, однако для ее достижения необходимо играть по правилам и не пытаться перехитрить судьбу.

«Солнце» в раскладе — один из позитивных Арканов, который говорит об отсутствии проблем и препятствий. Козероги смогут выбирать любое направление для развития, получать подарки судьбы и с легкостью преодолевать преграды на пути к счастью.

В конце недели по карте «Сила» Козерогам важно собраться и приступить к решению сложных дел. Настойчивость, честность и сила воли помогут достичь желанной цели и получить достойную награду за свои труды.

Водолей





Аркан «Сила» открывает неделю, призывая Водолеев без промедления приступать к намеченным делам. Аркан сулит победу и успехи, если не сомневаться в своих силах и в полной мере пользоваться полученными ранее навыками.

«Луна» в раскладе — карта сомнений, которые нужно перебороть. По этому Аркану нельзя потакать страхам и бояться сделать шаг вперед, иначе блуждание в лабиринте собственных мыслей затянется надолго.

В конце недели по карте «Колесница» Водолеи почувствую прилив сил, который поможет прийти к намеченной цели. Водолеям важно настроиться на позитивную волну, чтобы мелкие неурядицы не сбили с пути и не завели в тупик.

Рыбы





Начало недели будет задавать тон, а значит, Рыбам нужно сосредоточиться. Аркан «Иерофант» призывает расставить приоритеты, чтобы не отвлекаться по пустякам и вовремя завершить начатые дела.

«Колесо фортуны» в раскладе — карта неожиданных событий, которые приведут к позитивным переменам, если не вмешиваться в происходящее. Совет карты — не спешить и вникнуть в суть, чтобы вновь взять бразды правления в свои руки.

Карта «Смерть» говорит о перерождении, и Рыбам пора смириться с тем, что жизнь не стоит на месте. Наступило время освободиться от всего, что мешает движению вперед и не дает развиваться.