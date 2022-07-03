Татьяна Брухунова поделилась нежным фото с Петросяном и призналась ему в любви
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Татьяна Брухунова поделилась нежным фото с Петросяном и призналась ему в любви

Татьяна Брухунова поделилась нежным фото с Петросяном и призналась ему в любви
Жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова опубликовала редкое фото с сатириком, сопроводив его трогательным признанием. Татьяна Брухунова почти не делится подробностями личной жизни. В ленте звезды в социальных сетях поклонники часто видят красивые картинки интерьеров, рассуждения Татьяны о культуре, путешествиях, моде. А вот о сыне и супруге, Евгении Петросяне, Брухунова почти не рассказывает, желая защититься от хейтеров, которые до сих пор называют Татьяну разлучницей, а ее брак с юмористом считают мезальянсом. Именно поэтому редкие семейные снимки Брухуновой воспринимаются поклонниками с восторгом. Новый кадр оказался невероятно нежным и трогательным. Татьяна позировала с улыбкой, а Евгений Ваганович смотрел на нее и держал за руку.
«Я бесконечно благодарна Вам только за то, что Вы существуете», — обратилась Татьяна к Петросяну цитатой из произведения Куприна «Гранатовый браслет». «Вы сделали его счастливым!», «Вы очень красивые люди», «Сильная и нежная фотография...», «Нежность», «Какое теплое фото!» — высказались поклонники. Один из них поинтересовался, планирует ли Татьяна отвезти сына Вагана на родину Петросяна, а точнее в столицу. Брухунова отметила, что планирует поездку, но только тогда, когда малыш станет осознанно относиться к путешествиям. Напомним, Брухунова и Петросян тайно поженились в 2019 году. Для Татьяны этот брак стал первым, а для Евгения Вагановича — пятой. Отношения звезд начались, когда Петросян разводился со своей четвертой женой, Еленой Степаненко. Брак был расторгнут в 2018 году, а вот имущество бывшие супруги разделили лишь недавно.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

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