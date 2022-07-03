Tesla сократила разработчиков автопилота, алгоритм научился играть в Minecraft и другие новости из мира ИИ
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Tesla сократила разработчиков автопилота, алгоритм научился играть в Minecraft и другие новости из мира ИИ

Tesla сократила разработчиков автопилота, алгоритм научился играть в Minecraft и другие новости из мира ИИ


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ForkLog AI собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.


  • IBM, Cisco и Nvidia прекратили продажу лицензий на территории РФ
  • Tesla уволила 200 сотрудников из команды по разработке Autopilot.
  • Беспилотники Cruise на несколько часов парализовали движение в Сан-Франциско.
  • Niantic разработает мобильную AR-игру NBA All-World.
  • Беспилотный Mayflower прибыл в американский Плимут.
  • Наиболее важные сделки в сфере ИИ.

IBM, Cisco и Nvidia прекратили продажу лицензий в РФ

Компании IBM и Cisco перестали продлевать лицензии на использование оборудования в России. Это заблокирует активацию новых устройств, а также поддержку и обслуживание уже используемых.


По данным «Ведомостей», проблема затронет системы хранения данных на базе процессоров на архитектуре IBM Power и сетевое оборудование Cisco.


Компания Nvidia также прекратила продажу и продление лицензий на программное обеспечение в России. Ограничения затронули разработчиков популярных облачных игровых сервисов, использующих ПО техгиганта для оптимизации работы графических процессоров.


В будущем проблема может затронуть владельцев суперкомпьютеров вроде «Яндекса» и «Сбербанка».


Tesla сократила разработчиков автопилота

Tesla уволила 200 сотрудников из команды по разработке систем активной помощи водителю Autopilot. Компания также закрыла офис в Сан-Матео (США).


По данным Bloomberg, многие из сокращенных сотрудников занимались оценкой и маркировкой данных автопилота, полученных от клиентов. Оставшуюся часть команды из 350 человек компания перевела в другой офис.


Беспилотники Cruise парализовали движение в Сан-Франциско

Более шести роботакси Cruise заблокировали движение транспорта на несколько часов в Сан-Франциско (США).


По данным TechCrunch, 28 июня 2022 года несколько беспилотников внезапно перестали работать в городском районе Филлмор. Прибывшим на вызов сотрудникам Cruise пришлось вручную перемещать робокары.


В компании извинились за инцидент, но не объяснили причин такого поведения беспилотников.


Нейроинтерфейс помог парализованному есть с помощью роборук

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса представили нейроинтерфейс, который помог парализованному мужчине есть с помощью роботизированных рук.


Испытание нейроимпланта. Данные: Университет Джонса Хопкинса.

Разработанный метод на базе общей системы управления минимизирует умственные усилия для выполнения задач. Технология позволила частично парализованному человеку сопоставить четыре движения с 12 степенями свободы манипуляторов.


Участник исследования делал легкие жесты руками при определенных подсказках системы вроде «выберете место разреза», чтобы роборуки с вилкой и ножом делили еду и подносили ее ко рту. По данным ученых, мужчина смог съесть десерт за 90 секунд.


В будущем исследователи планируют добавить сенсорную обратную связь, похожую на прикосновения, а также повысить точность и эффективность системы.


Стартап протестировал AR-линзы на человеке

Компания Mojo Vision протестировала контактные линзы с дополненной реальностью Mojo Lens на человеке.




AR-линза Mojo Lens и ее тестирование. Данные: Mojo Vision.

Первым испытателем прототипа стал глава компании Дрю Перкинс. Он сказал, что смог взаимодействовать с компасом, просматривать изображения и использовать телесуфлер.


Линза имеет зеленый монохромный MicroLED-дисплей диаметром менее 0,5 мм с разрешением 14 000 пикселей на дюйм. Устройство оборудовано процессором ARM Core M0 и 5-ГГц радиомодулем с ультранизкой задержкой сигнала. Также гаджет оснащен датчиками для отслеживания движения глаза и стабилизации изображения.


Mojo Lens получила встроенную во внешнее кольцо микробатарею, которая в финальной версии устройства сможет держать заряд целый день. Управление гаджетом производится с помощью движений глаз.


Компания объявила о запуске тестирования линзы на других добровольцах, отзывы которых лягут в коммерческую версию продукта для последующего лицензирования и продажи.


Беспилотный Mayflower прибыл в американский Плимут

Беспилотный корабль Mayflower достиг берегов Массачусетса (США).


Тримаран отбуксировали в гавань Плимута и пришвартовали рядом с оригинальным судном Mayflower, на котором пилигримы пересекли Атлантический океан в 1620 году.


Беспилотный Mayflower рядом с оригинальным судном в Плимуте. Данные: AP Photo/Charles Krupa.

По словам разработчиков, теперь они изучат собранные беспилотником данные и производительность ИИ-систем.


Нейросеть научили играть в Minecraft

Инженеры компании OpenAI обучили ИИ играть в Minecraft. Нейросеть может бегать, плавать, обходить препятствия, добывать ресурсы, делать алмазные инструменты, охотиться на животных и готовить пищу.


ИИ-алгоритм играет в Minecraft. Данные: OpenAI.

Исследователи разработали метод предварительного видеообучения, позволяющий задействовать большой массив неразмеченных данных. Также они натренировали ИИ играть с помощью эмуляторов мыши и клавиатуры.


Сперва инженеры показали нейросети 2000 часов размеченного геймплея Minecraft с указанием нажатых пользователями клавиш. Они создали предсказывающий клики алгоритм, который промаркировал еще 70 000 часов видео игры из открытых источников.


Затем исследователи попросили участвующих в проекте геймеров создать новый мир в Minecraft, собрать нужные ресурсы для старта и изготовить из них предметы первой необходимости. ИИ натренировался создавать верстак, делать объекты и строить убежища.


Также инженеры использовали RL-метод, чтобы обучить нейросеть изготавливать алмазные инструменты.


Niantic и NBA создадут AR-игру о баскетболе

Компания Niantic и Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) создадут мобильную AR-игру NBA All-World. Приложение будет доступно пользователям iOS и Android.


По данным Polygon, геймерам предстоит «исследовать окрестности» в поисках некоторых звезд баскетбольной лиги, включая Криса Пола, Стефена Карри и Джеймса Хардена. Игроки смогут переодевать персонажей и улучшать отряды найденными в реальных местах предметами.


Также геймерам позволят соревноваться виртуальными командами в матчах один на один в различных реальных местах, включая баскетбольные площадки.


Энтузиасты объединили Wordle и DALL-E mini в игру Wordalle

Участники сообщества Huggingface Projects создали веб-игру Wordalle. Пользователям нужно угадать запрос по сгенерированной ИИ картинке.


Демонстрация игры Wordalle. Данные: Hugging Face.

Разработчики объединили головоломку Wordle с нейросетью Craiyon (ранее DALL-E mini). Игрокам необходимо подставлять буквы в ячейки: если она верная и на правильном месте — поле станет зеленым, если игрок перепутал позицию буквы — желтым.


Пользователям доступно семь попыток на угадывание запроса, сгенерированного алгоритмом. Также можно пропускать слова.


По словам разработчиков, используемые в Wordalle запросы разнообразные, но легко угадываемые вроде «Йода занимается йогой» или «мопс-тако».


Стартап разработал дверцу для домашних животных с функцией распознавания морды

Компания Petvation разработала дверцу с распознаванием морды для домашних животных.


Демонстрация умной дверцы для домашних животных. Данные: Petvation.

Система оборудована инфракрасными камерами с углом обзора 120 градусов и ИК-подсветкой, направленным вниз видеосенсором и датчиками движения. Алгоритм машинного обучения идентифицирует кошек и собак, а также других животных вроде енотов, белок и скунсов.


По данным Petvation, система не требует, чтобы питомец смотрел в камеру перед выходом из помещения. Также инженеры устранили риск защемления лапы или хвоста животного дверцей, заявили в компании.


Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю

С 26 июня по 2 июля 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $230 млн. Приводим наиболее интересные сделки.


  • Gloat получила $90 млн на поддержку ИИ-маркетплейса труда.
  • Speechmatics собрала $62 млн на расширение инклюзивной технологии преобразования речи в текст.
  • Создатели ПО для разработки ИИ-систем Modular привлекли $30 млн.
  • Mona собрала $14,6 млн на развитие платформы метавселенной для 3D-инженеров.
  • Industrial Next получила $12 млн на улучшение производственных технологий для поставщиков электромобилей.
  • Разработчики платформы компьютерного зрения Kogniz привлекли $10 млн.
  • AI Squared собрала $6 млн на улучшение инструментов для интеграции ИИ в приложения.
  • Heyday получила $6 млн на создание баз знаний из контента с просматриваемых веб-страниц и облачных сервисов.

Также на ForkLog:


  • Cerebras побил рекорд в обучении ИИ-модели на одном устройстве.
  • Инженер создал ИИ-инструмент для идентификации жертв Холокоста.
  • ФБР: мошенники используют дипфейки на онлайн-собеседованиях.
  • В США разработают федеральные правила для беспилотников.
  • Ученые создали алгоритм, предсказывающий преступления на неделю вперед.


# Экономика ии, дайджест, искусственный интеллект, новости
По материалам: ForkLog

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