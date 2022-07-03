Tesla сократила разработчиков автопилота, алгоритм научился играть в Minecraft и другие новости из мира ИИ
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ForkLog AI собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.
- IBM, Cisco и Nvidia прекратили продажу лицензий на территории РФ
- Tesla уволила 200 сотрудников из команды по разработке Autopilot.
- Беспилотники Cruise на несколько часов парализовали движение в Сан-Франциско.
- Niantic разработает мобильную AR-игру NBA All-World.
- Беспилотный Mayflower прибыл в американский Плимут.
- Наиболее важные сделки в сфере ИИ.
IBM, Cisco и Nvidia прекратили продажу лицензий в РФ
Компании IBM и Cisco перестали продлевать лицензии на использование оборудования в России. Это заблокирует активацию новых устройств, а также поддержку и обслуживание уже используемых.
По данным «Ведомостей», проблема затронет системы хранения данных на базе процессоров на архитектуре IBM Power и сетевое оборудование Cisco.
Компания Nvidia также прекратила продажу и продление лицензий на программное обеспечение в России. Ограничения затронули разработчиков популярных облачных игровых сервисов, использующих ПО техгиганта для оптимизации работы графических процессоров.
В будущем проблема может затронуть владельцев суперкомпьютеров вроде «Яндекса» и «Сбербанка».
Tesla сократила разработчиков автопилота
Tesla уволила 200 сотрудников из команды по разработке систем активной помощи водителю Autopilot. Компания также закрыла офис в Сан-Матео (США).
По данным Bloomberg, многие из сокращенных сотрудников занимались оценкой и маркировкой данных автопилота, полученных от клиентов. Оставшуюся часть команды из 350 человек компания перевела в другой офис.
Беспилотники Cruise парализовали движение в Сан-Франциско
Более шести роботакси Cruise заблокировали движение транспорта на несколько часов в Сан-Франциско (США).
По данным TechCrunch, 28 июня 2022 года несколько беспилотников внезапно перестали работать в городском районе Филлмор. Прибывшим на вызов сотрудникам Cruise пришлось вручную перемещать робокары.
В компании извинились за инцидент, но не объяснили причин такого поведения беспилотников.
Нейроинтерфейс помог парализованному есть с помощью роборук
Исследователи из Университета Джонса Хопкинса представили нейроинтерфейс, который помог парализованному мужчине есть с помощью роботизированных рук.
Испытание нейроимпланта. Данные: Университет Джонса Хопкинса.
Разработанный метод на базе общей системы управления минимизирует умственные усилия для выполнения задач. Технология позволила частично парализованному человеку сопоставить четыре движения с 12 степенями свободы манипуляторов.
Участник исследования делал легкие жесты руками при определенных подсказках системы вроде «выберете место разреза», чтобы роборуки с вилкой и ножом делили еду и подносили ее ко рту. По данным ученых, мужчина смог съесть десерт за 90 секунд.
В будущем исследователи планируют добавить сенсорную обратную связь, похожую на прикосновения, а также повысить точность и эффективность системы.
Стартап протестировал AR-линзы на человеке
Компания Mojo Vision протестировала контактные линзы с дополненной реальностью Mojo Lens на человеке.
AR-линза Mojo Lens и ее тестирование. Данные: Mojo Vision.
Первым испытателем прототипа стал глава компании Дрю Перкинс. Он сказал, что смог взаимодействовать с компасом, просматривать изображения и использовать телесуфлер.
Линза имеет зеленый монохромный MicroLED-дисплей диаметром менее 0,5 мм с разрешением 14 000 пикселей на дюйм. Устройство оборудовано процессором ARM Core M0 и 5-ГГц радиомодулем с ультранизкой задержкой сигнала. Также гаджет оснащен датчиками для отслеживания движения глаза и стабилизации изображения.
Mojo Lens получила встроенную во внешнее кольцо микробатарею, которая в финальной версии устройства сможет держать заряд целый день. Управление гаджетом производится с помощью движений глаз.
Компания объявила о запуске тестирования линзы на других добровольцах, отзывы которых лягут в коммерческую версию продукта для последующего лицензирования и продажи.
Беспилотный Mayflower прибыл в американский Плимут
Беспилотный корабль Mayflower достиг берегов Массачусетса (США).
Тримаран отбуксировали в гавань Плимута и пришвартовали рядом с оригинальным судном Mayflower, на котором пилигримы пересекли Атлантический океан в 1620 году.
Беспилотный Mayflower рядом с оригинальным судном в Плимуте. Данные: AP Photo/Charles Krupa.
По словам разработчиков, теперь они изучат собранные беспилотником данные и производительность ИИ-систем.
Нейросеть научили играть в Minecraft
Инженеры компании OpenAI обучили ИИ играть в Minecraft. Нейросеть может бегать, плавать, обходить препятствия, добывать ресурсы, делать алмазные инструменты, охотиться на животных и готовить пищу.
ИИ-алгоритм играет в Minecraft. Данные: OpenAI.
Исследователи разработали метод предварительного видеообучения, позволяющий задействовать большой массив неразмеченных данных. Также они натренировали ИИ играть с помощью эмуляторов мыши и клавиатуры.
Сперва инженеры показали нейросети 2000 часов размеченного геймплея Minecraft с указанием нажатых пользователями клавиш. Они создали предсказывающий клики алгоритм, который промаркировал еще 70 000 часов видео игры из открытых источников.
Затем исследователи попросили участвующих в проекте геймеров создать новый мир в Minecraft, собрать нужные ресурсы для старта и изготовить из них предметы первой необходимости. ИИ натренировался создавать верстак, делать объекты и строить убежища.
Также инженеры использовали RL-метод, чтобы обучить нейросеть изготавливать алмазные инструменты.
Niantic и NBA создадут AR-игру о баскетболе
Компания Niantic и Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) создадут мобильную AR-игру NBA All-World. Приложение будет доступно пользователям iOS и Android.
По данным Polygon, геймерам предстоит «исследовать окрестности» в поисках некоторых звезд баскетбольной лиги, включая Криса Пола, Стефена Карри и Джеймса Хардена. Игроки смогут переодевать персонажей и улучшать отряды найденными в реальных местах предметами.
Также геймерам позволят соревноваться виртуальными командами в матчах один на один в различных реальных местах, включая баскетбольные площадки.
Энтузиасты объединили Wordle и DALL-E mini в игру Wordalle
Участники сообщества Huggingface Projects создали веб-игру Wordalle. Пользователям нужно угадать запрос по сгенерированной ИИ картинке.
Демонстрация игры Wordalle. Данные: Hugging Face.
Разработчики объединили головоломку Wordle с нейросетью Craiyon (ранее DALL-E mini). Игрокам необходимо подставлять буквы в ячейки: если она верная и на правильном месте — поле станет зеленым, если игрок перепутал позицию буквы — желтым.
Пользователям доступно семь попыток на угадывание запроса, сгенерированного алгоритмом. Также можно пропускать слова.
По словам разработчиков, используемые в Wordalle запросы разнообразные, но легко угадываемые вроде «Йода занимается йогой» или «мопс-тако».
Стартап разработал дверцу для домашних животных с функцией распознавания морды
Компания Petvation разработала дверцу с распознаванием морды для домашних животных.
Демонстрация умной дверцы для домашних животных. Данные: Petvation.
Система оборудована инфракрасными камерами с углом обзора 120 градусов и ИК-подсветкой, направленным вниз видеосенсором и датчиками движения. Алгоритм машинного обучения идентифицирует кошек и собак, а также других животных вроде енотов, белок и скунсов.
По данным Petvation, система не требует, чтобы питомец смотрел в камеру перед выходом из помещения. Также инженеры устранили риск защемления лапы или хвоста животного дверцей, заявили в компании.
Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю
С 26 июня по 2 июля 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $230 млн. Приводим наиболее интересные сделки.
- Gloat получила $90 млн на поддержку ИИ-маркетплейса труда.
- Speechmatics собрала $62 млн на расширение инклюзивной технологии преобразования речи в текст.
- Создатели ПО для разработки ИИ-систем Modular привлекли $30 млн.
- Mona собрала $14,6 млн на развитие платформы метавселенной для 3D-инженеров.
- Industrial Next получила $12 млн на улучшение производственных технологий для поставщиков электромобилей.
- Разработчики платформы компьютерного зрения Kogniz привлекли $10 млн.
- AI Squared собрала $6 млн на улучшение инструментов для интеграции ИИ в приложения.
- Heyday получила $6 млн на создание баз знаний из контента с просматриваемых веб-страниц и облачных сервисов.
Также на ForkLog:
- Cerebras побил рекорд в обучении ИИ-модели на одном устройстве.
- Инженер создал ИИ-инструмент для идентификации жертв Холокоста.
- ФБР: мошенники используют дипфейки на онлайн-собеседованиях.
- В США разработают федеральные правила для беспилотников.
- Ученые создали алгоритм, предсказывающий преступления на неделю вперед.