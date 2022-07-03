Типаж или копия? Психолог о том, почему Харламов и Чадов выбрали пассий, похожих на бывших

За период брака или длительных отношений мы привязываемся ко второй половине, привыкаем к ее стилю поведения и определенному набору недостатков и достоинств. Но что, если после разрыва человек находит новую любовь, крайне похожую на прежнюю?

Она может напоминать экс-партнершу внешне, — цветом волос и глаз, ростом, фигурой — обладать такой же профессией или кругом интересов и хобби. Порой сходство настолько велико, что окружающие задаются вопросом: это мужчина пытается вылепить из возлюбленной копию бывшей, или же она сама не прочь стать кем-то другим, лишь бы угодить избраннику? О том, почему на самом деле люди выбирают «клонов» предыдущих пассий, поговорим с психологом проекта «Пацанки» Любовью Розенберг.

Постоянные сравнения

У Агнии Дитковските и Алексея Чадова непросто строились отношения: влюбленные расстались после трех лет отношений, осознав, что они слишком разные. Агния в свои 20 уже хотела семью, ну а Лешу тогда интересовали одни тусовки, вот актеры и разошлись, хотя чувства не исчезли. Из-за тяги друг к другу они воссоединились через пару лет, оказавшись вместе на съемках, ну а в 2012-м сыграли свадьбу. К сожалению поклонников, вскоре после рождения сына супруги развелись.

С тех пор Агния не распространялась о личной жизни. В 2017-м она родила дочку, не сообщив поклонникам имени отца ребенка, ну а прошлым летом вышла замуж за ресторатора. Чадов же, хотя и не спешит вторично жениться, с 2018-го встречается с казанской моделью Лейсан Галимовой. «Счастье любит тишину. Она очень умная женщина от природы. Есть женщины, которые наделены таким женским природным интеллектом, его нужно только распаковать, — рассуждал Алексей в программе «Однажды…» на НТВ. — Поэтому я могу с Лейсан на разные темы говорить, мы очень хорошие друзья».

Несмотря на скрытность, актер все же выходил с пассией в свет и публиковал фото с совместного отдыха, так что подписчики могли оценить Лейсан. Большинство поклонников сошлись во мнении, что внешне модель очень похожа на Дитковските: загорелая, стройная брюнетка, того же возраста, что и Агния. С учетом, что в последнее время Галимову называют не иначе как тренером по йоге, ну а Агния Дитковските неравнодушна к духовным практикам, можем выделить и еще один более-менее совпадающий пункт.

Бывшие супруги сохранили теплые отношения, вместе воспитывают сына Федю и не отзываются плохо друг о друге, хотя и признают: развод произошел, так как они были слишком разными. Гештальт кажется закрытым, так означает ли это, что Алексей не искал копию Агнии, а просто случайно нашел похожую на нее по типажу женщину?

«Ну во-первых, отличия и сходства ищут другие люди. Те, кто следят за жизнью знаменитостей, сравнивают, примеряют, обсуждают… Мы всегда видим то, что хотим увидеть и не замечаем многого, что не менее важно. Часто встречаю людей, которые слепляют вместе совершенно несовместимые вещи. Вот и это сходство между Агнией и Лейсан больше надуманное, чем явное. Здесь можно лишь выделить внешний типаж, который больше нравится Алексею Чадову», — заключила Любовь Анатольевна.

Один в один?

Расставание Гарика Харламова и Кристины Асмус стало трагедией для поклонников: казалось, крупный мужчина без комплексов сумел сделать неуверенную в себе хрупкую блондинку счастливой. Но, как признавался комик, чувства со временем угасли, участие в разных проектах изменило интересы и круг общения пары, так что развод был неизбежен. Тем не менее вскоре зрители заговорили о том, что новая избранница Гарика — копия Асмус.

Речь шла о партнерше Харламова по сериалу «Гусар» Катерине Ковальчук, с которой наш герой начал выходить в свет с прошлой осени. Интересно, что, начав роман с Гариком, стиль Катерины изменился: она стала надевать элегантные и сексуальные вещи, в то время как ранее предпочитала комфортный для себя casual. Одежда, русые волосы, светлые выразительные глаза, хрупкая фигура — неудивительно, что актрису сравнивали с коллегой по цеху и бывшей женой юмориста.

Могла ли Катя осознанно сменить имидж на более соблазнительный, как у Кристины Асмус, чтобы покорить Гарика? Или же это притянуто за уши, внешнее сходство случайно, ну а эволюция стиля может быть связана с увеличением популярности после «Гусара»?

«Гарик Харламов весьма харизматичен и, скорее всего, автократичен в межличностных отношениях. По его твердому убеждению, любимая женщина должна так выглядеть, вот и все. Это период слияния, влюбленности в отношениях, когда партнеры готовы сделать все, чтобы доставить удовольствие любимому человеку. Безусловно, на изменение имиджа Кати повлияла и роль в фильме «Гусар», которая раскрыла ее, сделала более яркой, интересной», — резюмировала гештальт-терапевт.

Известны гораздо более явные случаи копирования. К примеру, парень находит пассию, чем-то похожую на его бывшую внешне. Узнав о большом значении предшественницы для бойфренда, «новенькая» постепенно начинает «заимствовать» ее интересы и увлечения, а возможно, еще и прическу или стиль одежды. Окружающим остается лишь сравнивать, удивляться и составлять списки «случайных» совпадений в облике и поведении девушек.

Видится два варианта причин подобного поведения: мужчина лепит из новой пассии свой идеал, или же непосредственно нынешняя девушка внимательно следит за успехами бывшей в соцсетях и превращает себя в ее замену, надеясь угодить избраннику и, вероятно, выйти за него замуж, если имеется данная цель. Есть и мнение, что копировать предшественницу можно неосознанно, стремясь просто стать лучше для бойфренда, основываясь на чертах характера, которые нравятся ему в женщинах.

Чем же чревато подобное копирование хобби, интересов, внешности для отношений такой пары и для девушки, которая пытается заменить бывшую?

«Мимикрия и копирование — один из способов научения и взросления. Этому чаще подвержены эмоционально незрелые личности. Те, у кого не сформировано собственное представление о себе. Именно в таких случаях и наблюдается страсть к слежению за бывшей подругой возлюбленного и копированию ее. Чем она успешнее, тем больше хочется стать такой же. Это гарантия того, что партнер не отвергнет, что она достойна его. Особенно, если мужчина страдал после предыдущего разрыва отношений, а его бывшая пассия давала интервью и получала бонусы.

Чревато это тем, что, увлекшись копированием, девушка все дальше отходит от самоидентификации. Уходит от себя, желая стать тем, кем не является. Рано или поздно это приведет к сбою в системе ценностей, затяжной депрессии и нервным срывам. Как известно, копия всегда хуже оригинала. Существует реальный риск эмоционального выгорания, психических аддикций и потери личностной целостности. Такой суррогат неинтересен другим и самое страшное — самому человеку», — предупредила психолог.

Поиски замены

У Егора Крида не было недостатка в красивых девушках, но далеко не все западали ему в душу. Так, певец отдыхал в жарких странах со звездой TikTok Валей Карнавал, снявшейся в его клипе «Девочка с картинки». Хотя пара не афишировала роман, по недвусмысленным намекам было ясно, что все серьезно. Поэтому, когда влюбленные расстались, тихо выяснить отношения не получилось.

Егор выпустил клип PU$$Y BOY, в котором высмеял отношения с Валей, дав понять, что ему никто не нужен. В ролике актриса, очень похожая на блогершу, сидела на унитазе, пялясь в телефон, что также засчиталось зрителями за оскорбление. Крида накрыло волной хейта, ведь пользователей Сети разочаровал такой поступок в сторону бывшей девушки. Карнавал же не растерялась и опубликовала «ответку», где назвала артиста «абьюзер-боем».

Всем своим видом певец показывал, что не страдает после разрыва. Однако и агрессивный клип, и появление в прошлом декабре в магазине со звездой Интернета Кэт, как две капли воды похожей на Валю, говорили об обратном.

Что делать девушке, которая чувствует, что парень пытается навязать ей стиль/модель поведения/увлечения предшественницы? Сразу расставаться или выяснять отношения, отстаивая собственную идентичность?

«Мир соткан из шаблонов и социальных норм. Фантазии «сильного пола» не имеют большого разнообразия. Он не будет делать лучшее из хорошего. Вариантов немного. Либо мужчина пытается доказать всем окружающим, что у него все стабильно и партнерши одна лучше другой (опять же сравнительный критерий). Либо, не мудрствуя лукаво, надо повторить то, что нравилось раньше. Либо у мужчины не проработана детско-родительская травма, и тогда женщина рядом с ним идет в комплекте с проекцией мамы на нее.

Избраннице не нужно паниковать и сразу принимать кардинальные решения. Важно понять причину подобного давления мужчины, проработать ее вместе с ним. Показать, чем хорош иной образ, и уметь отстоять свою позицию без истерик и капризов. Проекции снять, вкус доработать, границы личного пространства защитить. На вашей стороне то, что он увлекся именно тем образом, который вам привычен», — подчеркнула Любовь Анатольевна.

Что делать, если преследуют призраки бывших подружек: парень вспоминает экс-любовь при случае, сравнивает ее с нынешней пассией, вероятно, даже отмечая, что та в чем-то была лучше?

«Ни в коем случае не позволять сравнительных оценок, тем более не в вашу пользу. Это говорит лишь о том, что его предыдущие отношения не закрыты и вы выбраны как переходная модель, помогающая ему справиться с отвержением и потерей. Если готовы быть жертвой, той, на ком отрабатывают и проживают боль потери, то добро пожаловать! Только не стройте иллюзий, что ваша любовь и верность вылечат и помогут партнеру забыть то, что недопрожито. Рано или поздно вылезет и, непременно, боком», — отметила психолог.

Типаж

О вкусах Тимати известно всем: рэпер предпочитает проводить время с длинноногими моделями. Две из них, Алена Шишкова и Анастасия Решетова, родили артисту детей, однако под венец с ним так и не пошли. Поэтому, когда рядом со звездой возникла блондинка Саша Дони, похожая на Шишкову, поклонники поспешили предупредить девушку о возможных «опасностях» — мол, только родишь — он сразу тебя бросит. Впрочем, роман уже завершился.

Ну а нас интересует иное: о чем говорит тот факт, что есть мужчины, которые всегда выбирают определенный типаж, а есть те, чьи девушки «в ассортименте» не похожи одна на другую? Лучше ли, если у парня нет конкретных вкусовых предпочтений? И от чего обычно зависит выбор типажа: зацикленности на первой любви, образе матери?

«Безусловно, выбор определенного типажа связан с ярким образом женщины, которая когда-то произвела неизгладимое впечатление на мальчика, подростка, молодого человека. Это может быть образ мамы, первой влюбленности, как впечатление от фильма или произведения искусств, затронувшее душу, оказавшее сильное влияние на формирование сексуальной идентичности.

Если не наблюдается внешнего сходства у избранниц, то это не значит, что нет иных, характерологических и поведенческих сходств между ними. Мы очень боимся и не любим нового, особенно, в личной жизни. Поэтому нас привлекает понятное, исследованное, родное», — подытожила гештальт-терапевт.