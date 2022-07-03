Умер известный британский театральный режиссер Питер Брук
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Умер известный британский театральный режиссер Питер Брук

Умер известный британский театральный режиссер Питер БрукВ возрасте 98 лет скончался британский театральный режиссер Питер Брук

Умер известный британский театральный режиссер Питер Брук. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Le Monde.

Британского деятеля культуры не стало в возрасте 98 лет. Причина его смерти не раскрывается. При этом сообщается, что с 1974 года режиссер проживал во Франции.

Его считают одним из известнейших представителей авангарда в сценическом мастерстве XX века. Британский режиссер родился в 1925-м в Лондоне в небогатой еврейской семье. Его дебют в театральной сфере состоялся в середине 1940-х годов. Он интерпретировал произведения Уильяма Шекспира, Жана Кокто, Генрика Ибсена, Федора Достоевского и Жан-Поля Сартра.

Бруку также досталась работа на мировых оперных сценах. Помимо этого, он смог снять несколько фильмов. В течение всей карьеры он создавал проекты с такими актерами, как Пол Скофилд, Вивьен Ли, Жанна Моро, Жан-Поль Бельмондо и Марчелло Мастроянни.

Его спектакли российские зрители смогли посмотреть в 50-60-х годах — это были постановки по шекспировским произведениям «Гамлет» и «Король Лир». В 1989-м в Москве, Ленинграде и Тбилиси также была показана его интерпретация «Вишневого сада» по Антону Чехову.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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