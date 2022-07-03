Умер оперный певец Юрий Григорьев
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Умер оперный певец Юрий Григорьев

Умер оперный певец Юрий ГригорьевОперный певец, народный артист РСФСР Юрий Григорьев умер на 83-м году жизни

Оперный певец, народный артист РСФСР Юрий Григорьев умер на 83-м году жизни. Причины смерти не раскрываются. Об этом сообщают «Известия».

Григорьев с 1968 по 1990 год являлся солистом, а с 1999 по 2001 год — художественным руководителем Большого театра России. Артист известен как советский и российский оперный певец, теоретик искусства, а также доктор искусствоведения и педагог.

Юрий Григорьев исполнял партии князя Игоря в опере «Князь Игорь», графа Альмавива в «Свадьбе Фигаро», Грязного в «Царской невесте», Амонасро в «Аиде».

Ранее сообщалось, что после тяжелой болезни скончался народный артист России Сергей Сосновский, ему было 67 лет. Последними работами актера в театре стали Шейлок в «Венецианском купце», Сумароков в «В окопах Сталинграда» и Томас, старый слуга Мюнхгаузена в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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