В Братске будут судить мужчину за убийство и разбой в 2004 году

Следователи СК в Братске завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства, сопряженного с разбоем, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, 31 июля 2004 года мужчина находился в квартире своей знакомой на улице Подбельского. Зная, что у нее есть деньги и наркотики, мужчина решился на убийство. Он задушил 29-летнюю женщину, похитил имущество и скрылся с места преступления.

Сразу подозреваемого найти не удалось, в 2005 году производство предварительного следствия по уголовному делу приостановили. В апреле 2022 года, работая над изучением архивных уголовных дел, следователи СК и сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. На допросе он дал признательные показания.

Суд заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.