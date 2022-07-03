В чем повезет Тельцам, Скорпионам и Козерогам летом 2022 года

Лето 2022 года станет удачным для представителей трех знаков зодиака — Тельцов, Скорпионов и Козерогов, которые смогут открыть для себя новые возможности и осуществить свои самые заветные мечты. Этим счастливчикам выпадет шанс полностью изменить свою жизнь, но важно не пропустить подсказки судьбы и быть готовыми к переменам.

Телец





У Тельцов все самое перспективное намечается в профессиональной сфере. Возможно, вам будет предложена новая работа, которая поначалу не покажется привлекательной, и только более высокая зарплата заставит обратить на нее внимание. Или вас переведут на новую должность с большей степенью загруженности и большей долей ответственности, и вы будете сомневаться, стоит ли игра свеч. А может быть, неожиданно для всех вы решите сменить профессию или сделать основным источником дохода свое творчество. Как бы это не выглядело, любое ваше решение найдет поддержку у членов семьи и станет стартовой ступенькой к построению благополучной и обеспеченной жизни.

Скорпион





У Скорпиона перемены начнутся с неожиданно открывшихся финансовых возможностей. Резко возросшие доходы позволят удачно вложить деньги в самостоятельное дело, о котором вы давно мечтали. Это может быть личный творческий проект, создание предприятия или серьезного бизнеса. Любое ваше начинание получит достойное продолжение и будет успешно развиваться. Возможно, в дальнейшем вам предстоит столкнуться с некоторыми проблемами и разногласиями с партнерами. Главное, проявлять целеустремленность, не сворачивать с выбранного пути и не терять уверенность в своих силах.

Козерог





Амбициозные и трудолюбивые Козероги обретут счастье как в творческой деятельности, так и в личной жизни. Звезды сойдутся в одной точке, чтобы подарить Козерогам удачу. За что бы вы не взялись и куда бы не устремили свой взор, все будет легко получаться и приносить достойный результат. Но имеющиеся способности придется развивать, поэтому любое обучение, повышение квалификации, освоение новых технологий будет только приветствоваться и приносить дивиденды. Судьба подарит вам встречу с интересным человеком, который сначала станет надежным деловым партнером, а затем близким по духу человеком.