В чем вред комнатных тапочек, почему в них нельзя ходить по дому
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В чем вред комнатных тапочек, почему в них нельзя ходить по дому

В чем вред комнатных тапочек, почему в них нельзя ходить по дому

Комнатные тапочки у каждого из нас ассоциируются с домашним уютом и комфортом, но далеко не все знают, что это довольно вредный предмет гардероба, который медики не рекомендуют иметь в доме или в крайнем случае советуют пользоваться ими как можно реже.

Почему комнатные тапочки считаются вредной обувью


Больше всего против комнатных тапочек выступают ортопеды. Они считают, что чаще всего человек приобретает домашнюю обувь без учета ее влияния на здоровье. По их мнению, комнатные тапочки на плоской подошве, без «задников» и каблуков, не поддерживающие форму ноги, чрезвычайно вредны для здоровья.

При хождении в таких тапочках человек вынужден поджимать пальцы, чтобы за них зацепиться, из-за чего со временем происходят вальгусные изменения стопы и суставов пальцев, а также может развиваться масса других заболеваний.

Кроме того, у любителей домашних тапочек на стопе, чаще всего под большим пальцем, образуются так называемые «натоптыши» — разрастание уплотненной ткани кожи, от которых бывает трудно избавиться.

Вопрос гигиены при ношении комнатных тапочек медики также не обходят стороной. Ведь это обувь, которую меняют сравнительно редко, часто носят на босую ногу, а иногда и делятся с гостями. Со временем в тапочках скапливается большое количество микроорганизмов, а они могут стать источником грибковых заболеваний.

В какой обуви лучше ходить по дому


Медики советуют забыть о домашних мягких тапочках и отдать предпочтение поддерживающей домашней обуви плотной структуры, которая обладает ортопедическими свойствами и изготовлена из натуральных материалов.

Домашняя обувь должна подбираться строго по размеру, определяемому по длине стопы, иметь широкий передний отдел, формоустойчивый «задник», небольшой каблук (2-3 см) и застежку, которая хорошо фиксирует ногу. Можно также использовать обувь со шнуровкой.

Важно, чтобы домашняя обувь имела толстую и хорошо амортизирующую подошву. В крайнем случае можно использовать ортопедические стельки, которые фиксируют стопу в правильном положении и снижают нагрузку на суставы.

В гигиенических целях носить домашнюю обувь желательно вместе с носками.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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