В Донецке заработал первый центр юридической помощи "Единой России"

Вадим Карасев

В Донецке начал работать первый центр юридической помощи "Единой России", сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он отметил, что в центр смогут обращаться люди по разным вопросам – от восстановления документов до оформления соцвыплат, в том числе онлайн.

"Сегодня мы видим, как меняются потребности людей. Если раньше они нуждались, прежде всего, в первичной помощи: еде, воде, лекарствах. То сейчас вырос запрос на правовую поддержку. И мы ее окажем", - заявил Турчак.

Он отметил, что в ближайшее время будет интегрирована база обращений с информационно-аналитической системой, которая работает в России, чтобы отслеживать каждое обращение.

"Деятельность юрцентров позволит нам более предметно работать и над гармонизацией законодательства. Наша главная задача – скорейшее возвращение Донбасса к мирной жизни, во всех смыслах этого слова", - сказал Турчак.