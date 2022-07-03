В Донецке заработал первый центр юридической помощи "Единой России"
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В Донецке заработал первый центр юридической помощи "Единой России"

В Донецке заработал первый центр юридической помощи "Единой России"

В Донецке начал работать первый центр юридической помощи "Единой России", сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он отметил, что в центр смогут обращаться люди по разным вопросам – от восстановления документов до оформления соцвыплат, в том числе онлайн.


"Сегодня мы видим, как меняются потребности людей. Если раньше они нуждались, прежде всего, в первичной помощи: еде, воде, лекарствах. То сейчас вырос запрос на правовую поддержку. И мы ее окажем", - заявил Турчак.

Он отметил, что в ближайшее время будет интегрирована база обращений с информационно-аналитической системой, которая работает в России, чтобы отслеживать каждое обращение.

"Деятельность юрцентров позволит нам более предметно работать и над гармонизацией законодательства. Наша главная задача – скорейшее возвращение Донбасса к мирной жизни, во всех смыслах этого слова", - сказал Турчак.

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По материалам: uposters.ru

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