В Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе с Россией
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В Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе с Россией

В Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе с РоссиейYle: мэр Лаппеенранты Ярва предложил разместить базу НАТО в Южной Карелии на границе с РФ

Мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву захотел разместить базу 1271,8километров

составляет протяженность российско-финляндской границы

В своем выступлении Грушко также отметил

, что решение Швеции и Финляндии стать членами альянса превратит их из «уважаемых членов международного сообщества» в «натовскую периферию».

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая на фоне продолжающейся с февраля специальной военной операции России на Украине. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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