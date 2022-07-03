В Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе с Россией

Вадим Карасев

Yle: мэр Лаппеенранты Ярва предложил разместить базу НАТО в Южной Карелии на границе с РФ

Мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву захотел разместить базу 1271,8километров составляет протяженность российско-финляндской границы В своем выступлении Грушко также отметил , что решение Швеции и Финляндии стать членами альянса превратит их из «уважаемых членов международного сообщества» в «натовскую периферию».

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая на фоне продолжающейся с февраля специальной военной операции России на Украине. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.