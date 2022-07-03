В Финляндии захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии
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В Финляндии захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии

В Финляндии захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии

Город Лаппеенранта в провинции Южная Карелия, находящийся на финско-российской границе, готов отдать свой аэропорт под размещение военной базы Североатлантического альянса, заявил градоначальник Киммо Ярва в интервью Yle.

"Есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист".

Обсуждение о размещении базы альянса в городе началось одновременно с решением Хельсинки присоединиться к альянсу.


Ярва уверен, вступление Финляндии в НАТО даст Южной Карелии надежду и придаст "чувство безопасности". Он считает, что компании в этом случае будут охотнее работать в приграничной провинции.

Финский город Лаппеенранта находится в 200 км от Санкт-Петербурга

Финский город Лаппеенранта находится в 200 км от Санкт-Петербурга

Отметим, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает, что в настоящее время нет необходимости размещать натовские вооруженные силы в стране, поскольку на границе с РФ "сейчас безопасно". В то же время Финляндия поддерживает планы альянса по "обеспечению коллективной безопасности", правительство решило подготовиться к любой чрезвычайной ситуации.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что протокол о присоединении Финляндии и Швеции к блоку будет подписан во вторник, 5 июля.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал перспективу вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, отметив, что НАТО готов принять эти страны в сжатые сроки — уже этим летом у России может стать больше "официально зарегистрированных противников".

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По материалам: uposters.ru

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