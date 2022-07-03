В Хургаде акула загрызла еще одну женщину
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В Хургаде акула загрызла еще одну женщину

В Хургаде акула загрызла еще одну женщину

Недалеко от места первой трагедии найдено тело еще одной женщины, пострадавшей от нападения хищника. Власти закрывают пляж для отдыхающих, чтобы избежать новых жертв.


Сегодня Министерство окружающей среды Египта сообщило о новой жертве. В море найден труп второй женщины, которая скончалась от нападения акулы. Как сообщает один из отдыхающих отеля, тело несчастной найдено недалеко от прошлого инцидента.

Специалисты собирают информацию, чтобы выяснить причины агрессивного поведения акул. Власти Египта дали официальный комментарий по поводу двух смертельных случаев.

«Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря», — говорится в заявлении ведомства.

Личность первой жертвы известна — 68-летняя гражданка Австрии Элизабет Сквайр. Акула напала на нее 1 июля возле пирса одного из отелей. Хищница откусила женщине руку и ногу. За атакой наблюдали десятки туристов. Сквайр умерла в машине скорой помощи от болевого шока.

«Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», — отмечается в сообщении Генконсульства России в Хургаде, опубликованном в Telegram-канале

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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