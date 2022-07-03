В Иркутской области участились случаи нарушения ПДД на железнодорожных переездах

В 2022 году на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах. Последний случай произошел 30 июня 2022 года на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на улице Трактовой в Иркутске. Водитель легкового автомобиля допустил столкновение с вагоном во время движения подвижного состава через переезд, сообщается на сайте ВСЖД.

С начала года на железнодорожных переездах ВСЖД дежурные работники зафиксировали более 250 случаев нарушений правил дорожного движения. Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора. В отношении 116 водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав.