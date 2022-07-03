В мае и июне в лесах Иркутской области заблудились десять собирателей черемши

Десять собирателей дикороссов заблудились в лесах Иркутской области в мае и июне. Всех их благополучно нашли спасатели. В последнее время случаи пропажи людей в лесных массивах участились — только за последние три дня в лесах нашли двоих, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Три дня назад спасатели эвакуировали из леса Шелеховского района мужчину, который ушел в лес за черемшой и заблудился между населенными пунктами Глубокая и Подкаменная. Накануне отряд экстренного реагирования города Иркутска проводил поисково-спасательные работы вблизи садоводств, расположенных на Мельничном тракте. Женщина 1954 года рождения, несмотря на сложности с передвижением из-за проблем с ногами, ушла в ближайшую лесополосу собирать черемшу. Спустя несколько часов ее обнаружили в лесу в удовлетворительном состоянии.

Чаще всего в этом году людей искали в Иркутском и Шелеховском районах. С советами спасателей, как не заблудиться в лесу, можно ознакомится по ссылке.