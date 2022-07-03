В Москве загорелась частная наркологическая больница

Вадим Карасев

В Москве загорелась частная наркологическая больница, погиб один человек

В частной наркологической больнице на проезде Черского в Москве произошел пожар. Об этом сообщают «Известия».

Возгорание началось на первом этаже здания. В тот момент внутри находились девять пациентов.

В результате пожара один человек погиб. Шестерых удалось спасти. При этом в здании до сих пор могут находиться люди.

Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров. Сейчас открытое горение ликвидировано.

10 мая произошел пожар в терапевтическом корпусе городской клинической больницы №71 в Москве. Очаг возгорания возник на четвертом этаже здания, пожар сопровождался сильным задымлением. Были эвакуированы 40 человек.

15 апреля сообщалось о пожаре в психоневрологической больнице в подмосковном Орехово-Зуеве. Тогда возгорание заметили в подвальном помещении. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.