В России ограничили переплату по новым ипотечным кредитам
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В России ограничили переплату по новым ипотечным кредитам

В России ограничили переплату по новым ипотечным кредитамВ России вступили в силу поправки, ограничивающие переплату по новым ипотечным кредитам

В России с 3 июля ограничили переплату по новым ипотечным кредитам. Соответствующие поправки были внесены в закон «О потребительском кредите (займе)», сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Из вступивших в силу поправок следует, что теперь полная стоимость кредита (ПСК) по ипотечным договорам в России не может превышать среднерыночную более чем на треть. Отмечается, что ПСК включает не только проценты по кредиту, но и любые другие связанные с ней платежи заемщика, например, страховку и другие дополнительные услуги.

Также с 3 июля российские банки обязаны при оформлении гражданами вкладов размещать в договорах таблицу, которая будет содержать важные данные об условиях вкладов, в том числе ставку, сумму, срок возврата, возможность пополнения, продления и досрочного закрытия вклада.

О том, что в России ограничат переплату по новым ипотечным кредитам, стало известно в минувшую субботу, 2 июля. В Центробанке России также рассказали, что с 1 июля был отменен временный мораторий на ограничение ПСК по потребительским кредитам. Уточнялось, что его ввели в конце февраля из-за резкого повышения процентных ставок.

Перед этим в Минстрое России прокомментировали предложение Счетной палаты запретить выдачу льготной ипотеки с государственной поддержкой на покупку однокомнатных квартир и студий. В ведомстве заявили, что не поддерживают эту инициативу.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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